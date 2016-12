Fußball Landesklasse Mitte Heimpleite in allerletzter Sekunde Der FV Gröditz muss gegen Sebnitz auf neun Stammspieler verzichten. Der Trainer ist sauer.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Was wäre gewesen, wenn...? Der FV Gröditz hat gegen Staffelfavorit BSV Sebnitz 1:2 verloren. Mit einer absoluten Rumpf-Mannschaft. Denn Trainer Michael Schuster stand aus unterschiedlichsten Gründen nur eine minimale Spielerdecke zur Verfügung. So gaben von Anbeginn Dirk Becker und später Guido Petzold als Einwechsler ihr Punktspieldebüt ab. Eine weitere „Premiere“: Nach vier Jahren musste der FV Gröditz wieder einmal ein Punktspiel auf dem Hartplatz auszutragen.

Mit dem BSV 68 Sebnitz gastierte der Tabellendritte mit mehr oder weniger voller Kapelle. Von Anbeginn entwickelte sich auf dem hartgefrorenen und holprigen Untergrund eine kämpferische und äußerst intensive Partie. Die Gäste, zuletzt mit vier Siegen am Stück, wollten selbstverständlich ihre Serie ausbauen. Die Platzherren hielten aber tapfer und mit einem riesigen Kämpferherz ausgestattet dagegen. In Spielminute 22 allerdings nutzte Stefano Krause dann doch eine der wenigen Abstimmungsprobleme in der Gröditzer Hintermannschaft eiskalt aus und erzielte aus spitzem Winkel die Führung für die Kunstblumenstädter. Vier Minuten vor dem Halbzeitpfiff war es dann aber Steffen Hoffmann vorbehalten, aus dem Gewühl heraus eine der wenigen Torgelegenheiten der Gastgeber zum vielumjubelten Ausgleich zu verwerten.

Die zweite Spielhälfte gestaltete sich anfangs zunehmend ausgeglichener. Sebnitz hatte die spielerisch klarere Linie, Gröditz lauerte auf Fehler und konterte. Erst eine Viertelstunde vor Schluss und nach der Einwechslung von zwei frischen Kräften wurde der Druck des BSV stärker, aber die Gröditzer verteidigten geschickt mit Mann und Maus. Und dann kam es wie es keiner mehr für möglich gehalten hatte. In der dritten Minute der Nachspielzeit hämmerte Eric Müller nach einer Ecke einen bereits abgewehrten Ball unhaltbar für Sven Lotzmann in die Maschen. Schiedsrichter Michael Näther pfiff unmittelbar danach die Partie ab – die Gefühlswelten beider Teams konnten unterschiedlicher nicht sein.

Trainer Schuster: „Uns haben neun Spieler nicht zur Verfügung gestanden – und das aus der ersten Reihe. (...) Ich kann mich nur bei allen Spielern, die heute zur Verfügung standen und ihre Gesundheit riskiert haben, für ihren Einsatz bedanken. Es ist schade für die Jungs, dass wir mit der letzten Aktion das Spiel verloren haben und mit leeren Händen dastehen. Der ein oder andere Spieler, welcher heut nicht zur Verfügung stand, sollte sich hinterfragen ob Mannschaftssport die richtige Entscheidung für ihn ist.“ (Klaus Hirschnitz)

