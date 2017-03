Heimpleite für Waldheimer Der VfL Waldheim 54 hat in der Verbandsliga Ost gegen den Radebeuler HV eine bittere Heimniederlage erlitten. An diesem Tag lief beim Gastgeber nicht viel zusammen.

Der VfL Waldheim 54 hat in der Verbandsliga Ost gegen den Radebeuler HV eine bittere Heimniederlage erlitten. © Dietmar Thomas

Der VfL Waldheim 54 hat in der Verbandsliga Ost gegen den Radebeuler HV eine bittere Heimniederlage erlitten. An diesem Tag lief beim Gastgeber nicht viel zusammen. Er ließ sich von der Spielweise des RHV förmlich einlullen. Dazu kamen im eigenen Angriff einfach zu viele technische Fehler. Dennoch schaute es ergebnismäßig zwischendurch gar nicht so schlecht aus. Die Zwei-Tore-Führung zur Halbzeit ließ noch alle Hoffnungen. Im zweiten Abschnitt wechselte die Führung hin und her, keiner konnte sich entscheidend absetzen. VfL-Fehlwürfe taten ihr Übriges. So kam es wie schon oft bei einem derartigen Spielverlauf. Praktisch mit der Schlusssirene erzielten die Radebeuler den Siegestreffer. (DA/gro)

zur Startseite