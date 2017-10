Fußball-Landesklasse Heimniederlage nach 2:0-Führung Coswiger feiern in Gröditz ihren ersten Saisonsieg. FVG-Trainer Michael Schuster spricht von einem katastrophalen Einbruch.

Zwei Tore von Lucas Rost (3., 41.) schienen den FV Gröditz 1911 im Heimspiel gegen die bis dato sieglosen Coswiger vor der Pause auf die Siegerstraße gebracht zu haben, doch dann drehten die Gäste vor nur 70 Besuchern auf. Benny Hoheisel (47.), Jan Derfert (51.) und Anton Schmidt (70.) drehten das Spiel und brachten Coswig in Führung. Tom Nehrig mit einem an Tim Zeller verwirkten Foulelfmeter sorgte zwar für neue Hoffnung bei den Gröditzern (3:3/79.), aber nur 180 Sekunden später gelang Maximilian Probst das Coswiger Siegtor. „Was unsere Mannschaft in der zweiten Spielhälfte geboten hat, passte sprichwörtlich nicht auf die sogenannte Kuhhaut. Der Gröditzer Abwehrverbund war nur noch ein aufgescheuchter Hühnerhaufen“, ärgerte sich FVG-Präsident Klaus Hirschnitz. Binnen vier Minuten egalisierten die Gäste das Ergebnis und gingen zwanzig Minuten vor Spielende sogar in Führung.

„Ich kann nicht verstehen, wie wir nach einer relativ ordentlichen ersten Halbzeit und einer sicheren Führung so überheblich sein können und das Spiel schon als gewonnen abhaken“, ärgerte sich der Gröditzer Trainer Michael Michael Schuster. „Genau davor hatten wir in der Halbzeitpause gewarnt. Anders ist dieser katastrophale Einbruch zu Beginn der zweiten Hälfte aber nicht zu erklären. Danach ist es für eine Amateur-Mannschaft fast immer unmöglich, den Schalter noch einmal umzulegen. Wer unser Programm kennt, weiß, was die Stunde geschlagen hat.“ Und Klaus Hirschnitz ergänzte: „Ehrlich gesagt, befällt mich momentan eine gewisse Ratlosigkeit. Es wird allerhöchste Zeit, dass die Spieler die Zeichen der Zeit erkennen und an ihre Grenzen gehen. Die Mannschaft muss auch als solche auftreten und kämpfen.“ (kh/js)

