Heimniederlage für Neugersdorf gegen den BFC Der FCO verliert 1:3 und kassiert damit die erste Saisonniederlage.

Musste dreimal hinter sich greifen: Neugersdorfs Keeper David Pokorny. © SZ

Neugersdorf. Der FC Oberlausitz musste im fünften Spiel die erste Niederlage dieser Saison hinnehmen. Wieder einmal war der BFC Dynamo in einem Heimspiel nicht zu bezwingen.

Nach einer eher ruhigen ersten Halbzeit fielen alle vier Tore innerhalb einer guten Viertelstunde. Der BFC ging in der 62. Minute in Führung, Djumo glich fast umgehend für die Neugersdorfer aus. Aber wiederum kurz darauf schossen die Berliner das 2:1 und legten schließlich in der 80. Minute zum 3:1-Endstand nach. (szo)

