Heimniederlage für Bischofswerda Der Steglitzer FC Stern setzt sich bei den Schiebockerinnen klar durch. Die produzieren viel zu viele Fehlpässe.

Die Bischofswerdaerin Sarka Brazdova (links) kann sich hier gegen Anina Sange (Nr. 6) und Sina Gierig (unten) durchsetzen. Doch auch Brazdova gelang diesmal kein Tor für den BFV. © Bodo Hering

Fußball. Am vergangenen Sonntag stieg in Bischofswerda das Duell der Aufsteiger. Die Regionalliga-Frauen vom BFV 08 trafen dabei auf den Steglitzer FC Stern 1900. Die Gäste aus Berlin sind einigermaßen gut gestartet und hatten sich nach dem sechsten Spieltag mit sieben Zählern als Sechster auf einem guten Mittelfeldplatz einsortiert. Der BFV lag vor dem Anpfiff vier Punkte dahinter auf Platz neun. An den Tabellenplätzen hat sich auch nach dem siebenten Spieltag nichts geändert. Allerdings ist der Steglitzer FC mit einem klaren 3:0-Sieg und drei wichtigen Punkten nach Hause gefahren.

Die Anfangsphase war spielerisch gut. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und es gab gute Angriffsaktionen. Nach einer Viertelstunde aber kam Steglitz immer besser ins Spiel und drängte die Schiebocker Frauen zurück. Die Gäste hatten mittlerweile den Dreh heraus und verstanden es gut, ihre Angriffsspielerinnen in Szene zu setzen. Das Bild war oft ähnlich: Ball aus dem Mittelfeld nach vorn in die Flanken, wo beispielsweise auf der linken Seite Jacqueline Behrends wartete, die dann mit einem schnellen Spurt rasch in den Strafraum eindrang und für Torgefahr sorgte.

Genau so eine Szene brachte in der 26. Minute das 0:1 durch Nicole Schröder. Nur vier Minuten später der zweite Treffer für Steglitz. Bei einem Schlagabtausch rechts neben dem Schiebocker Strafraum wurde der Ball an die rechte Ecke der Strafraumgrenze zurückgepasst und hier stand Emina Wacker goldrichtig. Mit einem scharfen Schuss ließ sie Lisa Neitsch im Schiebocker Kasten keine Chance (0:2).

Beim BFV gab es nun reihenweise Fehlpässe und Steglitz schoss in der 81. Minute das 0:3. Ein Freistoß von Emina Wacker aus gut 20 Metern landete direkt im rechten oberen Eck des Schiebocker Kastens. Danach verwaltete der Steglitzer FC Stern ohne große Mühe den Sieg. (bh)

Für den BFV spielten: Lisa Neitsch; Christiane Zippack, Katharina Zippack, Šarka Brazdova, Sarah Kasper, Sophie Zenker, Emma Schmidt (46. Sarah Jürß), Katharina Kögler, Leonie Gries, Adela Kutifelova, Nadine Rinke, Emily Laura Beyer, Sophia Böhmak und Marie-Luise Petasch.

