Heimlichkeiten in der Heide? Am Rand des ehemaligen Militärgeländes entsteht ein neuer Besucherpfad. Die Freude darüber ist getrübt.

Heidekraut in der Gohrischheide. © Klaus-Dieter Brühl/Archiv



Frische Reifenspuren auf dem Waldboden und dröhnende Lkw-Motoren sind ein untrügliches Zeichen – nahe dem Wülknitzer Ortsteil Heidehäuser laufen Bauarbeiten. Derzeit entsteht am Rand der Gohrischheide ein weiterer Besucherpfad, das bestätigt die für das Gebiet zuständige Naturschutz-Gebietsverwaltung mit Sitz in Königsbrück. „Wir arbeiten schon seit einiger Zeit daran, das Projekt fertigzustellen“, so Sprecherin Cornelia Schlegel.

Damit bestätigt sich, was Beobachter vor Ort vermutet hatten. „Scheinbar Baubeginn des Radwegs“ heißt es auf der Facebook-Seite „Gohrischheide“. Die Internetpräsenz wird vom Netzwerk Gohrischheide betrieben, einer 2013 gegründeten Bürgerinitiative. Die Gruppe will nach eigenen Angaben „eine Mitbestimmung bei der Gestaltung der Region Gohrischheide“ erreichen. Die derzeitigen Bauarbeiten bei Heidehäuser kommentiert die Initiative im Internet kritisch. „Informationen für die Öffentlichkeit oder Mandatsträger der betroffenen Ortschaften ... gibt es nicht.“ Ein Rüffel in Richtung der Gebietsverwaltung.

Dort sieht man die Dinge etwas anders. Es sei bekannt gewesen, dass der Weg 2016 gebaut werde. „Es bringt nichts, zu verkünden, dass wir bauen“, sagt Cornelia Schlegel. Sie verweist auf die offizielle Eröffnung des künftig etwa 2,5 Kilometer langen Rundweges. Zu der werde auch die Öffentlichkeit eingeladen. Die Eröffnung soll im Frühjahr 2017 erfolgen. Einen genauen Termin gebe es aber noch nicht.

Damit Spaziergänger und Radler künftig ein bisschen mehr vom Heide-Flair erleben können, wird in den nächsten Tagen und Wochen noch gebaut. Ziel sei, bis Jahresende fertig zu werden. Nach eigenen Angaben steckt die Gebietsverwaltung 46 000 Euro in den Wegebau. Problemlos sei der nicht gestartet: Anfangs sei Munition gefunden worden. Die Belastung geht auf die Vergangenheit der Gohrischheide als Militärgelände zurück. Um die Besucher entlang der Pfades zu schützen, wurden die alten Kampfmittel beräumt. Ein Sicherheitsstreifen links und rechts des Weges sei ebenfalls munitionsfrei. Und wie breit ist dieser? „Breit genug, damit dort im Notfall die Notdurft verrichtet werden kann“, teilt die Gebietsverwaltung mit.

