Heimlicher Tausch An der B 175 kurz vor Hartha ist der Abschnitt der Begrenzung auf Tempo 70 verändert worden. Einiges scheint dabei unlogisch.

Dort, wo an der B 175 die 70er-Zone aufgehoben wird, ist das Ortseingangsschild von Hartha schon in Sichtweite . © Dietmar Thomas

Wer die B 175 täglich aus Döbeln kommend in Richtung Hartha fährt, hat es vielleicht gar nicht bemerkt. Denn irgendwann weiß jeder Kraftfahrer, wo auf seiner Route welche Verkehrsschilder stehen. Aber auf der B 175 hat sich die Beschilderung verändert. Früher gab es in den Bereichen des Abzweigs nach Wendishain und Steina jeweils eine begrenzte 70er-Zone. Die Zone am Abzweig nach Steina ist bereits im vergangenen Jahr weggefallen. Der andere Bereich hat sich in der Länge verändert. Kommt man aus Döbeln, wird die 70er-Zone erst etwa 50 bis 70 Meter vor dem Ortseingangsschild aufgehoben. Dort wieder aufs Gas zu treten, lohnt sich kaum.

Die Änderungen der Beschilderung sei bereits Ende August bei einer Verkehrsschau gemeinsam mit der Polizei, der Straßenmeisterei, der Stadt Hartha und dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr festgelegt worden, teilt André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes Mittelsachsen, auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers mit. Grund sei eine schlechte Übersicht im Bereich der Ortshinweistafel „Hartha“. Deshalb sei die Geschwindigkeit dort auf 70 km/h reduziert worden. Die Aufstellung der Verkehrszeichen und die Änderung der Markierung, durch die das Überholen jetzt verboten ist, sei nach der verkehrsrechtlicher Anordnung erfolgt, so Kaiser.

