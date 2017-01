Heimlich, still und leise Abseits der öffentlichen Wahrnehmung marschiert der Radebeuler BC in Richtung Landesliga. Eine Halbzeit-Analyse.

Mit Willi Richter hat der Radebeuler BC wieder einen Torjäger. Elf Tore erzielte er in der Hinrunde. Das RBC-Ziel ist klar: Der Staffelsieg in der Landesklasse soll her. Für einen Aufstieg in die Landesliga müssten allerdings noch ein paar Weichen gestellt werden.

Erik Talke gibt die Richtung vor. Der 27-jährige kam im Sommer 2016 vom Heidenauer SV nach Radebeul und avancierte zum Regisseur im defensiven Mittelfeld des RBC.

Radebeul war noch nie eine Fußballstadt und wird es wohl auch nicht werden. Zumindest in der Zuschauergunst, denn in dieser liegt der souveräne Herbstmeister der Landesklasse Ost abgeschlagen am Ende der Statistik. Durchschnittlich 66 zahlende Besucher sahen die sechs Heimspiele der Hinrunde, nur Bischofswerda steht mit einem Schnitt von 45 Zuschauern noch schlechter da.

An der sportlichen Leistung kann es nicht liegen. Mit elf Siegen und lediglich einer Niederlage spielten die Lößnitzstädter eine beeindruckende Halbserie und zeigten nicht nur erfolgreichen, sondern auch attraktiven Fußball. Zudem hat Trainer Matthias Müller mit Willi Richter wieder einen echten Torjäger gefunden. Mit elf Treffern führt der 30-jährige, der im Sommer 2016 vom Kreisoberliga-Absteiger FSV 1923 Lohmen kam, die Torschützenliste an. Damit hat der RBC endlich einen Nachfolger für den abgewanderten Danny Burda. Burda, der bis 2015 zuverlässig im Trikot der Radebeuler als Knipser fungiert hatte, hinterließ bei seinem Abgang große Fußstapfen. André Heinisch, den man als Ersatz aus Possendorf gewinnen konnte, schaffte es mit nur vier erzielten Toren nicht, die Lücke, die Burda hinterlassen hatte, auch nur annähernd zu füllen. Umso glücklicher sind die Verantwortlichen, dass man mit Willi Richter wieder einen Goalgetter in den eigenen Reihen weiß.

Aber auch neben Richter ist der aktuelle Kader mit erfahrenen Regional- und Oberliga-Akteuren stark besetzt. Auf der Position des Torhüters liefern sich Christopher Schultchen und Heimkehrer Toni Bunzel ein Duell auf Augenhöhe. In Abwehr und Mittelfeld sorgen Kapitän Marcus Benedict, Gregor Hoppadietz und Erik Talke für Stabilität und Ruhe. Nach vorne treiben die Neuzugänge Heineccius und Kopas die Bälle. Insgesamt spielen alle Akteure, die Trainer Matthias Müller zur Verfügung stehen, eine eindrucksvolle und ausgeglichene Saison und alle Neuzugänge, die man seit dem Sommer integriert hat, wussten in der Hinserie zu überzeugen. Auch die drei A-Jugendspieler, die man aktuell im Kader findet, sind mehr als nur Ergänzungsspieler. Alexander Pfeifer beispielsweise kommt auf insgesamt sechs Einsätze. Müller: „Wir haben diese Saison eine sehr gute Mischung aus erfahrenen Spielern und Nachwuchsleuten gefunden. Dabei darf man den Sprung von den Jugendmannschaften zu den Herren keineswegs unterschätzen, aber es zeugt von der guten Arbeit im Jugendbereich des RBC, dass wir Spieler nach oben ziehen konnten, die sofort Fuß gefasst haben bei uns.“

Die Tabellenführung mit acht Punkten Vorsprung und damit der Kurs Richtung Aufstieg sind also durchaus folgerichtig. Vor allem das letzte Spiel vor der Winterpause gegen den zu diesem Zeitpunkt Tabellenzweiten aus Dresden-Laubegast sorgte mit dem souveränen 3:1-Heimsieg für den deutlichen Vorsprung zur Halbserie, der in Radebeul die Hoffnung auf den Aufstieg nährt. Und das in einer Liga, die in der Hinrunde dadurch bestach, dass es eigentlich in kaum einem Spiel einen erklärten Favoriten gab. Umso beeindruckender ist deshalb die Serie, die die Mannschaft aus Radebeul hingelegt hat.

Nach dem Abstieg aus der Landesliga im Jahr 2014 hatten die Radebeuler ein Jahr später die Chance zum sofortigen Wiederaufstieg, vergeigten den aber mit einer Niederlage am letzten Spieltag. Ein Jahr später drückten ein völlig verkorkster Saisonstart und ein Drei-Punkte-Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls das Ergebnis. Nun könnte es also im dritten Anlauf klappen. Davon möchte Coach Müller, der nach dem damaligen Abstieg das Amt von Gerd Seifert übernommen hatte, im Moment noch nichts wissen. „Viel hängt vom Start in die Rückrunde ab. Bei zwei Niederlagen werden aus acht Punkten ganz schnell zwei.“, gibt der ehemalige DDR-Nationalspieler zu bedenken. Außerdem müssten noch die personellen und finanziellen Voraussetzungen für eine Landesliga-Saison, die selbstverständlich auf Ligaverbleib ausgerichtet ist, geschaffen werden. Das größte Problem sieht der Trainer aber in der fehlenden Infrastruktur. Das Radebeuler Weinbergstadion ist alles andere als landesligatauglich und der Kunstrasen im Lößnitzstadion taugt laut Müller eher für Hockey als für Fußball. „In der Landesliga muss die Trainingsintensität erhöht werden, und dann ist die Belastung für die Spieler auf Kunstrasen einfach zu groß“, weiß der Trainer aus eigener Erfahrung. Zurzeit prüft man im Verein die Möglichkeit eines Umzuges auf einen Naturrasen in der Nachbarschaft. Eberhard Weiche, Geschäftsstellenleiter des RBC: „Natürlich stimmen uns die Ergebnisse positiv und motivieren uns, alle Steine, die noch auf unserem Weg liegen, beiseite zu schaffen. Aber man muss leider auch realistisch sein und sagen, dass das Umfeld in Radebeul nicht landesligatauglich ist. Also müssen wir nach anderen Wegen und Lösungen schauen und diese bestmöglich umsetzen.“ Bis Ende März will die sportliche Leitung des Radebeuler BC die Voraussetzungen für die sechste Liga schaffen, um sich fristgerecht gegenüber dem Sächsischen Fußball-Verband zu erklären. Und natürlich hofft man auch, dass die Mannschaft die Landesklasse Ost weiterhin souverän anführen und das Interesse am Fußball in Radebeul doch noch steigen wird. Auch im Hinblick darauf, dass sich die unbefriedigende Sportstättensituation in Radebeul in naher Zukunft verbessern wird.

