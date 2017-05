Heimkinderausfahrt rastet in Dittersbach Über 700 Motorradfahrer und rund 500 Kinder machen am 10. Juni Station auf dem Dittersbacher Markt.

Mehr als 700 Biker waren bei der Heimkinderausfahrt der Pirnaer Motorradfreunde Beinhart im vergangenen Jahr durch die Sächsische Schweiz unterwegs. © Archivfoto: Daniel Förster

Über 700 Motorradfahrer mit ihren Maschinen werden am 10. Juni den Dittersbacher Markt bevölkern. Hinzu kommen noch einmal rund 500 Kinder. An diesem Tag macht die Heimkinderausfahrt der Motorradfreunde „Beinhart“ Pirna Station in Dürrröhrsdorf-Ditterbach. Auf dem Dittersbacher Markt werden die Biker mit den Kindern ihre Mittagspause abhalten und anschließend die Vesper. Kinder aus etwa 50 Einrichtungen aus Deutschland, Tschechien und Polen sind dabei und würden sich laut den Veranstaltern über eine Begrüßung beim Einfahren sowie Verabschieden sowie über Begegnungen und Gesprächen auf dem Marktplatz freuen. Der Konvoi wird am 10. Juni, 11.15 Uhr, aus Richtung Wünschendorf das erste Mal in Dittersbach einfahren und bis 12.30 Uhr seine Mittagspause auf dem Markt abhalten. Nach einer Rundfahrt bis etwa 15 Uhr folgt an gleicher Stelle die Vesperpause. (SZ)

zur Startseite