Heimkinderausfahrt führt nach Stolpen Die Route für die 22. Ausgabe der Tour steht fest. Noch werden Mitfahrer und Helfer gesucht.

Zur Heimkinderausfahrt werden wieder Hunderte Biker durch die Region düsen. © Daniel Förster

Vier Monate vor der 22. Heimkinderausfahrt steht nun die Route fest. Sie führt am 10. Juni diesmal in Richtung Dittersbach, Stolpen und Neustadt. Zur Mittags- und Vesperpause wird jeweils auf dem Festplatz in Dürrröhrsdorf-Dittersbach gehalten. Start und Ziel sind wie immer am Billy-Bad in Berggießhübel, wo sich die meisten Teilnehmer bereits am Vorabend treffen und gemeinsam auch den Abend nach der Tour verbringen.

Die Organisatoren der Beinhart-Motorradfreunde rechnen wieder mit über 500 Heimkindern, die als stolze Mitfahrer einen wunderbaren Tag erleben werden. In der Regel melden sich mehr Fahrer mit ihren Motorrädern als Kinder aus Heimen mitfahren. Die ersten Programmhöhepunkte stehen ebenfalls schon. Noch wird aber weitergeplant, damit die Kinder und Fahrer wie immer ausreichend Spaß an der Ausfahrt haben werden, sagt Beinhart-Vorsitzender Thomas Zeligmann.

Zahlreiche Fahrer aus ganz Deutschland und sogar darüber hinaus sind schon seit Jahren dabei und freuen sich bereits auf die Ausfahrt. Wer nicht Motorrad fahren kann oder will, kann sich als Helfer oder mit einer Überraschung in den Pausen oder an den Abenden einbringen. (SZ/sab)

Zur Website der Beinhart-Motorradfreunde

