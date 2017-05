Heimkinder-Ausfahrt kann starten Der Motorradverein Beinhart aus Pirna ist für die 22. Auflage der Fahrt am 10. Juni gut vorbereitet. Es werden 700 Biker erwartet.

Bei der Heimkinderausfahrt im vergangenen Jahr gingen über 700 Motorräder mit über 500 Kindern auf die Tour. © Daniel Förster

Wer von jeder bisherigen Heimkinder-Ausfahrt das T-Shirt hat, hat den Schrank ganz schön voll. Nun kommt das 22. dazu. Ab sofort ist es beim Veranstalter, dem Motorradverein Beinhart, erhältlich. Für acht Euro gibt es das schwarze Shirt mit der weißen Aufschrift, von Größe XS bis 3XL.

Die T-Shirts sind ein Teil der Vorbereitung auf die Ausfahrt am 10. Juni. Eine andere absolvierten einige Beinhart-Fahrer kürzlich in Bautzen. Dort nahmen sie auf Einladung der Motorradfreunde Oberlausitz an einem Fahrsicherheitstraining auf dem Flugplatz teil.

Die Ausfahrt startet wie immer in Berggießhübel und führt dieses Mal bis nach Stolpen und Neustadt. Station wird unter anderem auf dem Dittersbacher Markt gemacht. An der Tour nehmen bis zu 700 Fahrer und 500 Heimkinder teil. (SZ/sab)

