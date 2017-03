Heimkehrer übernimmt Wäscherei Der Sohn wird den Familienbetrieb der Textilreinigung O. Schwerdtner weiterführen. Schulkinder können jetzt ihren Ranzen hierher bringen.

Heller und offener ist die Reinigung in der Theaterpassage geworden, dank Sebastian Schwerdtner. © pawel sosnowski/80studio.net

Neue beleuchtete Preislisten an den Wänden, neuer Fußboden, neue Schränke – neuer Inhaber. Die Görlitzer Filiale der Textilreinigung O. Schwerdtner hat am vergangenen Montag wiedereröffnet und sieht jetzt offener und moderner aus. Die Renovierung war eine der ersten Maßnahmen, die Sebastian Schwerdtner in die Wege geleitet hat. Er wird im Juli die Leitung der Reinigung, deren Hauptbetrieb in Seifhennersdorf liegt, übernehmen.

Nach der Ausbildung in dem Familienunternehmen folgte er seiner heutigen Frau zunächst nach Frankfurt am Main. „Es war aber klar, dass ich zurückkommen und die Firma meines Vaters übernehmen würde“, sagt der 38-Jährige. Er arbeitete einige Jahre bei der Textilpflege Trudrung in Friedrichsdorf bei Frankfurt und machte 2010 dort auch seinen Meister in Textilreinigung. Seit vier Jahren ist er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern wieder in Seifhennersdorf. Er brachte neue Ideen mit: Schulranzen und Rucksäcke aller Art können nun bei O. Schwerdtner gereinigt werden. Das kostet 18 Euro. Es ist ein einzigartiges Verfahren, meint Sebastian Schwerdtner. Er kenne in Deutschland keine andere Firma, die solch eine Reinigung anbiete. Seine eigenen Kinder inspirierten ihn, ein spezielles Verfahren zu entwickeln: „Nach spätestens 2 Jahren sind die meisten Ranzen so dreckig, dass man die Kinder damit nicht mehr in die Schule schicken möchte.“ Ebenso neu ist die Reinigung und Formdämpfung von „Blue Jeans“, womit mehr junge Leute als Kunden gewonnen werden sollen.

Seit 124 Jahren schon ist die Textilreinigung O. Schwerdtner ein erfolgreiches Familienunternehmen. Hier wird ein heutzutage seltener Generationswechsel aufrechterhalten. Sebastian Schwerdtners Urururgroßvater gründete die Firma 1893 noch als Färberei. Die professionelle Textilreinigung kam in den 1920ern hinzu; in der DDR wurden neue Filialen und Annahmestellen in der ganzen Oberlausitz eingerichtet. Filialen gibt es heute in Seifhennersdorf, Zittau und Görlitz, mit insgesamt zehn Mitarbeitern. 60 000 Kleidungsstücke werden pro Jahr gereinigt – vor allem Wetterkleidung, wie beispielsweise Regen- oder Skijacken. Das hat einen besonderen Grund: Die Imprägnierung ist kostenlos. „Das ist nicht selbstverständlich“, erklärt Sebastian Schwerdtner, „bei vielen anderen Reinigungen muss dafür mehr gezahlt werden.“ Neben Jacken, Hemden, Hosen und anderen Kleidungsstücken aller Art können bei O. Schwerdtner auch Bettdecken, Vorhänge, Teppiche und vieles mehr gereinigt werden. Was die nahe Zukunft betrifft, ist Sebastian Schwerdtner optimistisch: „Wir führen ein Saisongeschäft – im Frühling muss immer am meisten getan werden.“

