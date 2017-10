Heimische Buchhändler geben Lese-Tipps Leseratten können sich über viele neue Titel freuen. Drei Expertinnen stellen ihre liebsten Neuerscheinungen vor.

zurück Bild 1 von 3 weiter Deutscher Roman mit Witz Jacqueline Schulz von der „Buchkrone“ am Zittauer Markt empfiehlt den Roman von Ingo Schulze „Peter Holtz“. „Ein komischer deutscher Roman, der mit viel Wortwitz geschrieben ist“, so ihre Einschätzung. Der Roman beginnt 1974 und endet 1998, erzählt aus dem grotesken Leben des Titelhelden. Frau Schulz: „Ein Schelmenroman über das deutsch-deutsche Milieu, witzig und verblüffend. Ein nachdenkliches Lesevergnügen mit aktuellem Bezug.“ © matthias weber Deutscher Roman mit Witz Jacqueline Schulz von der „Buchkrone“ am Zittauer Markt empfiehlt den Roman von Ingo Schulze „Peter Holtz“. „Ein komischer deutscher Roman, der mit viel Wortwitz geschrieben ist“, so ihre Einschätzung. Der Roman beginnt 1974 und endet 1998, erzählt aus dem grotesken Leben des Titelhelden. Frau Schulz: „Ein Schelmenroman über das deutsch-deutsche Milieu, witzig und verblüffend. Ein nachdenkliches Lesevergnügen mit aktuellem Bezug.“

Liebesgeschichte im Weltkrieg Diana Engemanns Tipp ist Ljudmila Ulitzkajas „Jakobsleiter“. Das Buch erzählt die Liebesgeschichte der Großeltern und basiert auf deren Briefwechsel. Die Handlung beginnt im Russland nach dem Ersten Weltkrieg und reicht bis in die Gegenwart. „Sehr persönlich, zuweilen distanziert, auf jeden Fall literarisch anspruchsvoll. Geschichte wird lebendig vermittelt“, so Frau Engemann, die in Löbau den Laden „LIES-chen“ betreibt.

Grandiose Sprachkunst Susanne Reck von der Neugersdorfer Buchhandlung Fiedler hat ebenfalls einen Lesetipp für den Herbst: Die 1973 in Köln geborene Mariana Leky porträtiert in ihrem neuen Roman „Was man von hier aus sehen kann“ ein besonderes Dorf, in dem auf wundersame Weise irgendwie alles zusammenhängt. „Mit grandioser Sprachkunst erzählt die Autorin über die Liebe unter schwierigen Vorzeichen. Ein Geheimtipp zum Lachen und Weinen“, so Frau Reck.

Werden die Tage wieder kürzer und kühler, ist es Zeit, sich mit einem mehr oder weniger dicken Schmöker ins Warme zurückzuziehen.

Die Buchhändler der Region haben gegenüber der SZ einen persönlichen Tipp aus den Neuerscheinungen des Herbstes ausgewählt. „Die neuen Titel kommen immer vor und während der Buchmesse“, sagt Wanda Jakob von der „Buchkrone“ am Zittauer Markt. Mit den Herbstferien beginne für den Buchhandel die umsatzstärkste Zeit. Bis zum Weihnachtsfest steigert sich der Umsatz stetig, sagt sie. Kamen in den Ferien vor allem Urlauber, Kinder und Jugendliche in die „Buchkrone“, so sind es jetzt Kunden, die gezielt die Neuerscheinungen kaufen. Am besten laufe in diesen Tagen der fünfte Robert-Langdon-Thriller „Origin“ von Dan Brown, gefolgt vom neuen Roman von Walter Moers „Prinzessin Insomnia & der alptraumfarbene Nachtmahr“, eine Art Märchenbuch für Erwachsene, verrät Wanda Jakob.

Was es in diesem Herbst noch Lesenswertes gibt, erfährt der ambitionierte Leser aus den Short- und Bestsellerlisten. So findet sich beispielsweise das von Jacqueline Schulz aus dem Zittauer Geschäft „Buchkrone“ empfohlene Werk „Peter Holtz“ unter den für den Deutschen Buchpreis nominierten Titeln. Aber auch die Empfehlung von Bekannten, der fachkundige Rat des Buchhändlers oder Rezensionen im Internet sind geeignet, sich im Bücherdschungel zurechtzufinden.

Regelmäßig stellt die „Buchkrone“ in Zittau auch Autoren vor. So ist am 4. November wieder eine Veranstaltung geplant. Die Görlitzer Autorin Natascha Sturm ist zu Gast, um ihr Buch „Tatys kleine Kräuterfibel“ zu präsentieren.

