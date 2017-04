Heimbetreiber widerspricht Polizei Der Vorfall in der Asyl-Unterkunft Am Birkenwäldchen hat sich ganz anders zugetragen – sagt der Chef der Betreibergesellschaft.

Die Asylunterkunft an der Straße Am Birkenwäldchen in Riesa. © Archiv/Sebastian Schultz

Eine Sache ist unbestritten: Freitagabend hatte es einen größeren Einsatz der Polizei in der Asylbewerberunterkunft Am Birkenwäldchen gegeben, bei der zwei Libyer in Gewahrsam genommen worden waren. Doch dann gehen die Ansichten auseinander: Die Polizei hatte erklärt, dass bei einer Auseinandersetzung auch das Mobiliar der Einrichtung in Mitleidenschaft gezogen worden wäre. Dem Landratsamt hatte am Montag noch keine Schadensmeldung des Heimbetreibers vorgelegen. Nun stellt Frank Schiller, Geschäftsführer der Riesaer Wohnheimbetriebsgesellschaft, die Sache anders dar: „Es ist überhaupt nichts kaputt gegangen. Die Schilderung stimmt nicht.“ Niemand habe ein Zimmer verwüstet – und die beiden Libyer seien nicht bis Sonntag in Gewahrsam gewesen, sondern hätten schon am nächsten Morgen wieder vor der Tür gestanden. Am Birkenwäldchen gehe es seit geraumer Zeit ruhig zu – nachdem man problematische Bewohner in die Unterkunft nach Klipphausen verlegt habe. Dort gäbe es tatsächlich Stress.

