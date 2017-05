Heimauftritt von Reinhard Petzold Der Triathlet startet bei der Deutschen Meisterschaft über 10 000 Meter in Bautzen. Kann er um eine Medaille kämpfen?

Auch Lokalmatador Reinhard Petzold startet beim 10 000-Meter-Lauf am Wochenende in Bautzen. © Archivfoto: Christian Kluge

Leichtathletik. Wer sich für Leichtathletik und Langstreckenläufe interessiert, der darf sich den Höhepunkt des Wochenendes im Stadion Müllerwiese auf keinen Fall entgehen lassen. Zu Gast in Bautzen ist die deutsche Elite über 10 000 Meter – und auch Läufer aus unserer Region machen sich am Sonnabend ab 13.30 Uhr auf die Medaillenjagd. Lokalmatador Reinhard Petzold, der 1996 schon Vizeweltmeister im Duathlon (AK 40) geworden ist, hat sich mit 41:41 Minuten für den Start in der Altersklasse M 65 qualifiziert.

Die Norm hat der Altmeister vom Bautzener LV Rot-Weiß 90 um über drei Minuten unterboten. Steigert er sich nochmals, dann ist sogar die Bronzemedaille drin. Laut Meldeliste hat er die viertbeste Zeit, zum Dritten fehlt aber nur eine halbe Minute. Die Qualifikationszeiten für diese Meisterschaften sind schon sehr anspruchsvoll. So muss man bei den Männern schon 30:40 Minuten unterbieten, um überhaupt starten zu können. Bisher stehen fünf Athleten auf der Meldeliste, die mit Zeiten von unter 30 Minuten nach Bautzen kommen. Spitzenreiter bei den Männern ist Petros Amanal (U 23) vom SV Brackwede mit 29:40,15 Minuten.

Der Start zum ersten von zwei Männerrennen erfolgt übrigens erst um 20.15 Uhr, während die Altersklassensportler von 13.30 bis gegen 18.45 Uhr auf der Bahn unterwegs sind. Insgesamt stehen acht 10 000-Meter-Läufe auf dem Programm. Zwischendrin ermittelt um 18.50 Uhr die weibliche Jugend U 20 ihre Meisterin über 5 000 Meter.

Ines Heblack, die Präsidentin des ausrichtenden OSLV Bautzen, freut sich riesig auf diesen Höhepunkt. Auch von ihrem Verein sind am Sonnabend zwei Talente auf der Müllerwiese unterwegs, denn: „Zusätzlich gibt es zwei Rahmenläufe über 1 500 Meter in den Frauen- und Männerklassen, in denen hauptsächlich die jungen Athleten vom SC DHfK Leipzig und vom Dresdner SC die Gelegenheit gegeben werden soll, schon früh die Norm für die Deutschen Jugendmeisterschaften zu erreichen. In diesen Läufen befinden sich auch Emilia Grahle und Robin Mickan vom OSLV.“ Über 10 000 Meter der Frauen sind gleich mehrere Olympiateilnehmerinnen dabei.

Aus unserer Region starten Ute Hackbarth und Günter Werrmann vom LSV Pirna sowie Torsten Hentschel (LG Neiße). Heblack: „Die Läufe werden von zwei Moderatoren begleitet, die auch Interviews mit den Sportlern führen. Außerdem gibt es eine extra aufgebaute Beschallungsanlage und einen Livestream. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Und als Ehrengäste kommen Hindernis-Vizeweltmeister Hagen Melzer und Lutz Obschonka aus Bischofswerda, der zweimalige DDR-Meister über 10 000 Meter.“ Am Donnerstag und Freitag können die Läufer ab 16.30 Uhr bzw. 16 Uhr im Stadion trainieren. (ck)

www.oslv-bautzen.de

zur Startseite