Heimatverein startet Fotowettbewerb

Für einen Fotokalender werden die schönsten Bilder von Hinterhermsdorf gesucht. Der Heimatverein ruft dafür einen Fotowettbewerb aus, bei dem alle mitmachen können, nicht nur die Einheimischen. Gefragt sind Bilder, die dörfliches Leben zeigen, die Natur rings um Hinterhermsdorf oder alles, was den Alltag der Bewohner bestimmt. Aus den besten zwölf Bildern möchte der Heimatverein dann den Dorfkalender für 2018 gestalten. Die Fotos sollen in einem 20er-Format matt eingereicht und mit Namen und Informationen zum Motiv versehen werden. Abgabeschluss ist der 30. Juni. Einzureichen sind die Bilder bei Familie Hauswald, Schandauer Straße 42 oder Familie Peh, Schandauer Straße 37 in Hinterhermsdorf. (SZ)

