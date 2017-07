Heimatverein plant ein Hausbuch Die wichtigsten Pulsnitzer Häuser sollen in einem Buch zusammengefasst werden.

Ein Blick auf das Pulsnitzer Rathaus. Gebäude der Stadt, die eine öffentliche Funktion haben oder hatten, sollen Teil eines Hausbuches werden. © René Plaul

Der Sitzungstermin des Pulsnitzer Heimatvereins im Juli ist ein besonderer. Auf ihm soll ein nächstes großes Projekt besprochen und angeschoben werden: ein Pulsnitzer Hausbuch. Als ein Vorbild dafür soll das Hausbuch des Ortsteils Oberlichtenau dienen. Der dortige Heimatverein hat ein solches herausgegeben. Deshalb wird die Vorsitzende des Oberlichtenauer Heimatvereines, Anja Moschke, mit auf diesem Zusammentreffen sein und über dieses Projekt berichten. Wobei der stellvertretende Vorsitzende des Pulsnitzer Heimatvereins, Hartmut Hermann, einschränkt: „Wir werden wohl nicht alle Pulsnitzer Häuser erfassen können. Es sind schlicht zu viele. Im Mittelpunkt stehen Gebäude, die eine Laden- oder andere öffentliche Funktion hatten.“ Der Treff ist an diesem Donnerstag, dem 20. Juli, um 19 Uhr im Gesellschaftsraum im Haus des Gastes in Pulsnitz, Am Markt 3. Alle interessierten Gäste sind dazu herzlich eingeladen. (FS)

