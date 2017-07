Heimatverein organisiert Hofparty Weil das Stadtfest voriges Jahr ein großer Erfolg war, gibt es 2018 das nächste Heimatfest. Und im August bereits einen Vorläufer.

Rung um den Markt soll es die Elstraer Hofparty geben. © Matthias Schumann

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, heißt es im Volksmund. Das hat sich auch der Elstraer Heimat- und Geschichtsverein auf die Fahnen geschrieben. „Denn Feiern ist nicht nur schön, sondern wichtig, weil Feste gemeinschaftsstiftend und gemeinschaftserhaltend wirken“, erklärt Vereinsvorsitzende Gisela Seidel, den Hintergedanken dieses Mottos. Das zeigte auch das jüngste Stadtfest in Elstra im vorigen Jahr. „Das war ein grandioser Erfolg und wird uns allen noch lange in guter Erinnerung bleiben.“ Damit nun nicht wieder Jahre bis zum nächsten Fest verstreichen, ist der Verein dabei, eine Hofparty rund um den Elstraer Markt zu organisieren. Sie wird am Sonnabend, dem 26. August, ab 13 Uhr steigen. Highlights und Überraschungen inclusive. Unter anderem wird es mit Einsetzen der Dunkelheit einen Geisterumzug geben.

Acht Eigentümer haben sich bis jetzt bereit erklärt, ihre Höfe dafür zur Verfügung zu stellen. „Wir sind sehr froh, dass die Resonanz so groß ist.“ Der Heimat- und Geschichtsverein wird im Areal hinterm Schwarzen Ross seine Zelte aufschlagen, so Gisela Seidel. Und sie verrät noch etwas: Der Verein bastelt schon am nächsten Heimatfest. Das soll vom 24. bis 26. August 2018 stattfinden. (SZ/pam)

zur Startseite