Heimatverein legt wieder los Der Frühjahrsputz vor einem Jahr war ein Erfolg. Auch diesmal sollen viele Kräfte mobilisiert werden.

Beim Frühjahrsputz im April 2017 packten viele Anwohner und Vereinsmitglieder mit an. Am 24. März wird es diese Aktion erneut geben. © Dietmar Thomas

Hartha. Im vergangenen Jahr traf der Heimatverein Hartha offenbar den Nerv vieler Anwohner. Erstmals nach längerer Zeit organisierte die IG „Wir für ein schöneres Hartha“ gemeinsam mit der Stadtverwaltung einen Frühjahrsputz, an dem sich Anwohner und Mitglieder verschiedener Vereine beteiligten. Auch in diesem Jahr soll es den Frühjahrsputz wieder geben. „Termin ist der 24. März. Einige Vereine haben wir schon angeschrieben, ob sie wieder mit dabei sein werden“, so Vorsitzende Silke Weise. Auch bei Arbeitseinsätzen im Stadtpark, am Heegweg, in der Parkanlage Franz-Mehring-Straße oder am Aussichtspunkt Bankrottmeile haben sich die Heimatfreunde, der Verein hat derzeit 21 Mitglieder, für ein ordentliches Stadtbild eingesetzt. Gemeinsam mit dem Waldheimer Verschönerungsverein wurden im November Sturmschäden beseitigt.

Die Sonderausstellungen des Heimatvereins haben sich in den vergangenen Jahren mit den unterschiedlichsten Themen befasst. So war 2017 eine Schau zu „60 Jahre Bruno-H.-Bürgel-Sternwarte“ zu sehen. In diesem Jahr blicken die Heimatfreunde aber auf das eigene Wirken zurück. „Der Verein ist vor 20 Jahren gegründet worden, die Heimatstube gibt es seit zehn Jahren“, sagte Silke Weise. Deshalb wolle man dokumentieren, was der Heimatverein in dieser Zeit alles erreicht hat. Bis zur Eröffnung der Ausstellung ist allerdings noch reichlich Zeit. „Sie soll im Rahmen des Brunnenfestes am 2. Juni eröffnet werden“, so Silke Weise. Als nächster Termin stehe die Winterwanderung am 28. Januar auf dem Programm, so die Vereinschefin.

Ein großes Anliegen von Silke Weise ist es, dass der fünfte Teil der Stadtchronik, der die Jahre 2010 bis 2014 umfasst, bis zum Oktober fertig wird. Steffi Schmid, die im Auftrag des Heimatvereins an der Chronik schreibt, ist noch bis Oktober über das Programm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ beschäftigt. „Wir sind froh, dass wir Steffi Schmid für diese Arbeit gewinnen konnten“, sagt Silke Weise.

