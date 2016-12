Heimatverein lässt Säule restaurieren Nach Freitelsdorf, Cunnersdorf und Niederrödern weist die Wegsäule. Für den Verein ist es die zweite derartige Aktion.

Thomas Tillig vom Mühlen- und Heimatverein Ebersbach neben der Wegsäule, die der Verein restaurieren ließ. © Anne Hübschmann

Aus dem 19. Jahrhundert stammt der Wegestein, den der Heimat- und Mühlenverein dieser Tage nach der Restauration am Steinberg wieder aufgestellt hat. Der Platz wurde hübsch zurechtgemacht, Trittplatten umranden die etwa 1,70 Meter aus dem Boden ragende Sandsteinsäule.

„Von Steinmetz Wittke wurde die Säule restauriert, der Denkmalschutz war einbezogen“, so der Vereinsvorsitzende Thomas Tillig. Denn der Wegestein steht wegen seiner verkehrsgeschichtlichen Bedeutung unter Schutz. Eine dreistellige Summe hat der Verein für die Arbeit bezahlt. Die Sandsteinsäule an der Freitelsdorfer Straße weist nach Niederrödern, Cunnersdorf und Freitelsdorf und steht an einer Weggabelung.

Es ist die zweite Wegsäule, um die sich der Heimatverein gekümmert hat. Bereits am Schafberg an der Straße von Ebersbach nach Rödern steht eine restaurierte Sandsteinsäule als Wegweiser und vorindustrielles Zeugnis aus dem 19. Jahrhundert.

