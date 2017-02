Heimatverein bietet Lernwerkstatt an Der Unterricht anno 1920 soll noch authentischer gestaltet werden. Noch fehlen dafür die Utensilien für die Schüler.

Getrennt müssen sich die Jungen und Mädchen vor dem historischen Klassenzimmer aufstellen. So war das früher. Bevor der Unterricht beginnt, nehmen die Schüler auf den alten Holzbänken Platz und legen sich blaue Kragen mit weißen Streifen um. So beginnt eine historische Schulstunde im Schrebitzer Heimatmuseum. „Dieses Angebot wird von vielen Schulklassen gern genutzt. Ich würde mir wünschen, dass es künftig noch mehr werden. Ich möchte diese Arbeit intensivieren“, sagte die Vorsitzende des Schrebitzer Heimatvereins Birgit Müller.

Obwohl es das Angebot schon viele Jahre gibt, lässt sie sich immer etwas Neues einfallen. So schlüpft sie nun in ein historisches Kostüm. Die Vereinsvorsitzende könnte sich auch vorstellen, Werkstattunterricht anzubieten. „Die Kinder sollen einmal erfahren, wie es ist, mit einem Federhalter und Tinte das alte Alphabet zu schreiben“, so Birgit Müller. Noch fehlen ihr dazu die Zeit für die Vorbereitung und die Utensilien.

Birgit Müller und die Mitglieder haben weitere Pläne und Visionen für die Arbeit des Heimatvereins. Und das ist auch wichtig. „Denn es wird immer schwieriger, etwas anzubieten, das ein Alleinstellungsmerkmal hat. Andere Orte und Ortsteile haben unsere Ideen übernommen, weil diese gut sind. Jetzt sind wir in der Pflicht. Wir wollen nichts Neues erfinden, uns aber auf Neues einlassen, auf unsere Angebote noch etwas draufsetzen“, sagt Birgit Müller.

Sie hat genau analysiert, wo die Stärken und Schwächen des Heimatvereins liegen, damit daran gearbeitet werden kann. So sei die Museumsarbeit noch ausbaufähig, sagt Birgit Müller. Sie will noch mehr Menschen erreichen, die sich für Historisches interessieren.

Treffen für Chronisten organisieren

Wenn die Vereinsvorsitzende in den Ruhestand geht, hat sie vor, Zusammenkünfte mit anderen örtlichen Chronisten und Museumsleitern zum Erfahrungsaustausch zu organisieren. Das fehle, nachdem es das Chronistenzentrum in Schleinitz nicht mehr gibt, sehr. Die Vereinsvorsitzende will künftig an der Chronik von Schrebitz und den Ortsteilen fortschreiben. In den letzten Jahren habe sie alles dafür Notwendige gesammelt und gesichert. Nun hofft sie, die Zeit für die Chronikarbeit zu finden.

Einig Veranstaltungen zurück 1 von 6 weiter Jedes Jahr organisiert der Heimatverein eine Verkehrsteilnehmerschulung für alle Interessierten. Am 1. Mai wird traditionell der Maibaum gesetzt und zum Maifest eingeladen. Einmal im Jahr lädt der Heimatverein zu einer Wanderung ein. Diesmal soll es nach Sömnitz gehen. Für den 2. Dezember organisiert der Heimatverein das Glühweintrinken unterm Tannenbaum. Am 9. Dezember ist Weihnachtsmarkt. Das Museum hat ab April jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Andere Termine sind mit Birgit Müller unter Telefon 03436233810 zu vereinbaren.

Doch das ist nicht die einige Puzzlearbeit, die sich der Heimatverein vorgenommen hat. „Es gibt eine Arbeitsgruppe, die eine Gebäudekartei erstellt. Das heißt, für jedes Haus, das in Schrebitz steht, wird notiert, wann es erbaut wurde, welche Besitzer es hat und ob sich in ihm Geweberäume befunden haben“, so Birgit Müller. Die Arbeit zur Erstellung der Kartei sei sehr umfangreich, aber interessant.

Ebenso in Vorbereitung ist der 20. Jahrestag des Vereins, der 2018 gefeiert werden soll. Für diesen Tag plant Birgit Müller eine Fotoausstellung sowie ein offenes Chronistenarchiv. Auch das muss langfristig vorbereitet werden.

Mehr Arbeit vor Ort und an der frischen Luft erfordert die Aufzeichnung, welche bemerkenswerten und bedeutenden Bäume es in und um Schrebitz gibt.

Nächste Sonderausstellung geplant

Auf der Agenda der Vereinsmitglieder steht für dieses Jahr die Fertigstellung der Sonderausstellung über Magnus Guido Uhlemann. Er war der Besitzer des Gutes Görlitz, Geheimer Ökonomierat und konservativer sächsischer Politiker. Birgit Müller zählt viele Verdienste des ehemaligen Schrebitzers für die Region auf. Die Sonderausstellung löst die des Musikers Horst Karl Hessel ab, die im April vergangenen Jahres anlässlich seines 100. Geburtstages eröffnet wurde.

Zu den Traditionen des Vereins gehört ein Empfang zu Beginn des Jahres. „Wir wollen uns damit bei allen Helfern, Sponsoren und Mitgliedern bedanken. Ohne ihre Hilfe könnten wir vieles nicht schaffen“, so Birgit Müller. Seit dem vergangenen Jahr kann das Klavier im Veranstaltungsraum genutzt werden. „Wir haben es reinigen und stimmen lassen.“ Oft komme es vor – auch bei den Schulklassen –, dass jemand auf dem Instrument spielen könne. „Das ist immer wieder schön“, so die Vereinsvorsitzende.

Eine gute Zusammenarbeit gibt es mit den Leisniger Lions – die legen bei ihrer Oldtimerausfahrt immer einen Zwischenstopp in Schrebitz ein – und der Ostrauer Schule sowie der Kita. Viele schöne Erinnerungen haben die Schrebitzer an das Döbelner Heimatfest. Beim Festumzug gestalteten sie das Bild der Benediktinernonnen, und vier Vereinsmitglieder waren Standartenträger. „Wir wünschen uns, dass wieder viele Gäste in unserer Begegnungsstätte feiern, sich viele Leute für unser Museum interessieren und uns die Gemeinde und die Räte weiterhin unterstützen“, so die Vereinsvorsitzende.

