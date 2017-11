Heimatmuseum öffnet die Spielzeugkiste Die Sonderausstellung zum Weihnachtsmarkt wird bunt. Sie spiegelt aber auch ein dunkles Kapitel Geschichte wider.

Laut Martina Thiele ist nicht nur das Kasperletheater Teil der Sonderausstellung zum Weihnachtsmarkt im Heimatmuseum. © André Braun

Roßwein. Beim Betrachten der historischen Spielzeuge werden am Wochenende die Herzen aller Generationen höher schlagen – garantiert. Der Roßweiner Heimatverein hat für die Sonderschau Hunderte Objekte zusammengetragen: vom Mini-Hackebeil aus der Puppenküche bis hin zum Kasperletheater. Die Ausstellung trägt den klangvollen Namen „Eine Spielzeugkiste öffnet sich – eine Reise durch die Spielzeugwelt“. „Die ältesten Schätze sind Puppen, die zwischen 80 und 100 Jahre alt sind“, erzählt die Vereinsvorsitzende Martina Thiele. Sie und ihr Mann haben am Dienstag die Ausstellung, die in dieser Form nur am Sonnabend und Sonntag zu sehen sein wird, weiter aufgebaut. „Die Beschriftung mit Erklärungen fehlt noch an einigen Stellen“, so die 61-Jährige.

Plauderei mit dem Nachtwächter

Die Geschichte vom Igel „Mecki“ ist ebenso präsent wie das Lego der DDR – der Bob-Steckstein-Baukasten wurde unter anderem von der Firma Heinrich Huft in Waldheim produziert. Zudem gibt es sogenannte alte Pop-up-Bücher sowie weiteres Spielzeug aus DDR-Zeiten zu sehen. „Die Leihgaben stammen von Roßweinern. Einen Aufruf mussten wir gar nicht groß starten. Wir machen das lang genug und haben einen Überblick, wer was hat. Wir werden auch angesprochen, was diesmal gebraucht wird“, sagt Richard Thiele. Er wird am Sonntag wieder in die Rolle des Nachtwächters schlüpfen. Erstmals gibt es aber keinen Rundgang durch die Stadt. „Stattdessen ist die Veranstaltung als Plauderei mit dem Nachwächter in unserem Museumskeller geplant“, erklärt der 69-Jährige. Diese beginnt am Sonntag um 18 Uhr. Um eine Anmeldung an der Museumskasse wird gebeten.

Während das Ehepaar im Museum werkelt, bringt Roßweins Stadtgärtner Ingolf Kirschstein Grünschnitt für die Deko vorbei. Das Team des Bauhofs hat die Abdeckung für die elf Verkaufsbuden auf dem Marktplatz hergerichtet. „Es wurden neue Planen angeschafft. Nun regnet es nicht mehr rein“, sagt Kirschstein. An der Pyramide wurden die letzten Handgriffe erledigt. Am Mittwoch solle die Beleuchtung vollendet werden.

Der Weihnachtsmarkt eröffnet am Freitag, 1. Dezember, um 18 Uhr mit einem Konzert der Roßweiner Spielleute und der Glühweinverkostung. Marktplatz und Rathauskeller sind bis 23 Uhr geöffnet. Am Sonnabend ist von 13 bis 23 Uhr Trubel, am Sonntag von 13 bis 19 Uhr.

Öffnungszeiten Museum: Sonnabend 13 bis 19.30 Uhr, Sonntag, 13 bis 18 Uhr; Eintritt: Erwachsene zwei Euro, Kinder zwischen 6 und 16 Jahre zahlen 50 Cent.

