Heimatmuseum mit neuem Internetauftritt

Das Wilsdruffer Heimatmuseum will zukünftig mehr die Möglichkeiten des Internets nutzen. Derzeit wird auf der Homepage ein virtueller Museumsrundgang eingerichtet. Dieser richte sich nicht nur an technikbegeisterte Menschen sondern soll auch Bürgern mit Behinderungen die Möglichkeit bieten, am kulturellen Leben teilzunehmen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Der digitale Rundgang zielt auf die Wissensvermittlung. Zudem soll die Kommunikation zwischen regional- und kulturgeschichtlichen Bürgern gefördert werden. Start des neuen Angebots ist am 26. November, wenn die diesjährige Weihnachtsschau eröffnet wird. (hey)

www.heimtamuseum.wilsdruff.net

