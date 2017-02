Heimatmelodie trifft Gesprächskultur Bei Dresdens erster lokaler Talkshow mischte auch Konstantin Wecker mit.

Im Schein von Omas Stehlampe machte es sich das Duo Gerstengarbe und Wiegand gemütlich. © Stefan Becker

Konfrontieren, provozieren, spekulieren. So wie die Talkshow-Ikonen Illner, Will und Lanz wollten sie es gerade nicht machen, dachten sich Johannes Gerstengarbe und Stephan Wiegand, als sie ihre erste eigene Talkshow in der Schokoladenfabrik der Johannstadt konzipierten.

„Empathie und Respekt – das vermissen wir in den üblichen Sendungen, doch darauf legen wir selbst größten Wert“, sagt Wiegand, der zur Premiere im Dezember zusammen mit Gerstengarbe vier Gäste zum Thema „Heimat“ befragte. 30 Zuschauer verfolgten live vor Ort das Pilotprojekt. Jetzt kann jeder das Ergebnis auch im Internet sehen.

Auf Omas altem Sofa und diversen plüschigen Stühlen saßen die Bundestagsabgeordnete Susann Rührich von der SPD und die Ingenieurin Sanaa Alsalek aus Syrien sowie der in Chemnitz gebürtige Kommunikationswissenschaftler Khaldin Al-Saadin und der bayerische Liedermacher Konstantin Wecker. In den 53 Minuten der Sendung erzählten die Gäste, was Heimat für sie bedeutet, wo sie diese finden und fühlen, und zeigten dabei, dass jeder den abstrakten Begriff für sich ein wenig anders definiert. Wecker steuerte gemeinsam mit der Banda Internationale aus Dresden sogar noch ein eigenes Lied bei. Am Klavier sitzend singt der Polit-Barde den Titel „Ich habe einen Traum“. Die Verkaufserlöse gehen an die Dresdner Seenotretter der Mission Lifeline.

Die nächste Talkshow aus der Schokoladenfabrik planen Gerstengarbe und Wiegand für das Frühjahr. Dann soll es um Meinungsfreiheit gehen. (SZ/stb)

Videos zur Talkshow und dem Lied unter: www.sz-link.de/BallroomTalk

