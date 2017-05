Heimatlos in Meißen Unter den Asylbewerbern ist Abdullah Salloum ein Exot. Der Palästinenser darf nicht bleiben – und kann nicht gehen.

Der Lieblingsort des Palästinensers Abdullah Salloum ist die Elbe. Sie erinnert ihn an sein Zuhause im Libanon. Dort hatte die Familie ein Boot, mit dem er jeden Abend aufs Meer hinausfahren konnte. Für die Flucht der Brüder nach Deutschland wurde es verkauft. © Andreas Weihs

Abdullahs erste deutsche Erkenntnis: Kirchenglocken sind gar nicht so schlimm, wie sie klingen.

Heute kann er darüber lachen, wenn er an den Moment vor rund zehn Monaten denkt, als er seine erste Nacht in Meißen verbrachte, in einer Wohnung, die die Behörden für ihn und andere Asylbewerber gefunden hatten. Abdullah Salloum ahmt nach, wie es ausgesehen haben muss, als die jungen Männer am Morgen vorsichtig hinter der Gardine hervorschauten, auf die Gefahr warteten, die sicher jeden Moment kommen würde. „Du musst dir vorstellen“, erzählt er auf Englisch bei einer Fanta im Eiscafé Venezia am Heinrichsplatz, „wo ich herkomme, ist es nicht normal, neben einer Kirche zu wohnen. Du weißt nicht, welche Angst wir hatten.“ Aber dem großen Alarm folgte keine Gefahr. Zum ersten Mal in seinem Leben.

Salloum ist 28 Jahre alt und Palästinenser. Geboren wurde er im Libanon, im Ain al-Hilweh, dem größten palästinensischen Flüchtlingscamp des Landes. Über 100 000 Menschen leben hier, seit Jahrzehnten schon. Das Lager ist ein Schmelztiegel für politisch extreme und extremistische Organisationen, es gibt die Fatah, die Miliz Hisbollah und Islamisten, die hier für ihre Zwecke rekrutieren – auch in Salloums Familie. „Ich habe Onkel, die Islamisten-Führer sind, Cousins, die mit der Hisbollah in Syrien kämpfen, und andere Onkel, die Offiziere bei der Fatah sind.“

Der Familie von Abdullah Salloum verschafft das Einfluss, es geht ihnen besser als anderen im Camp. Salloum kann ein Studium beginnen, Informatik, die Familie besitzt ein Boot. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist: „Kein Mann in der Familie meines Vaters ist je eines natürlichen Todes gestorben. An Krebs oder weil er einfach fett war.“ In Ain al-Hilweh wird man erschossen, stirbt durch Bomben oder wird entführt und taucht nie mehr auf. Nicht nur deshalb sagen Salloums Vater, seine Brüder und er nein zu den Onkeln, wenn sie kommen und sie werben wollen.

„Man muss Menschen töten“, sagt Salloum. „Sie bringen dir einen Kerl in einer hölzernen Kiste und du gießt Zement über ihn. Er wird lebendig begraben.“ Statt sich Extremisten anzuschließen, geht Salloum gegen sie auf die Straße, zum Beispiel 2013 bei einer Demonstration gegen die Hisbollah. Dort wird auf ihn geschossen. Zwei seiner Freunde sterben. Er wird verhaftet, muss fünf Tage in den Arrest. Danach sind sein Gesicht und sein Name bekannt.

„Wenn man nur ein wenig politisch aktiv ist, ist es, als wäre man verflucht“, sagt er. 2015 wird die Lage so kritisch für seine Familie, dass er beschließt, nach Deutschland zu fliehen. Mit ihm, aber zu anderen Zeiten, fliehen auch seine drei Brüder. Zwei leben heute mit ihm in Meißen, einer in Berlin. Schon das Visum in die Türkei kostet ihn 3 000 Dollar, für die Flucht, die 15 Tage dauert, musste die Familie das Boot verkaufen. Salloums Haus und das seines Bruders wurden schon vorher von Gegnern angezündet und zerstört.

Abdullahs zweite deutsche Erkenntnis: Manchmal gewinnt man Freunde nur, indem man mit ihnen trinkt.

Nun ist er also hier in Meißen. Viel Kühler ist es hier als im Libanon. Und viele Menschen sind skeptisch. „Manchmal zeigen sie dir den Mittelfinger“, erzählt Salloum und sagt dann, überraschenderweise: „Ich finde das normal. Sie verstehen uns einfach noch nicht.“ Als er mit einem Freund eine Mütze in einem Hutgeschäft kaufen will und sich bei der Verkäuferin für sein schlechtes Deutsch entschuldigt – „Deutsch ist so schwer!“ – blafft sie ihn an: „Vielleicht hättest du dann nicht herkommen sollen.“ Danach ist er lieber still.

Mit einem deutschen Freund macht er ein anderes Mal einen Ausflug mit dem Auto in Thüringen. Mitten in der Nacht platzt ihnen ein Reifen, sie müssen das Auto bis zur nächsten Bar schieben. „Was macht ihr Salafisten hier?“, rufen die Besitzer, als sie Salloum und seinen Freund, der auch Vollbart trägt, sehen. Erst als Salloum, der als Moslem eigentlich keinen Alkohol trinkt, sich auf ein Getränk zu ihnen setzt, weicht die Skepsis. „Dann hieß es: Machs gut, Abdullah, komm bald wieder!“

Abdullahs dritte deutsche Erkenntnis: Die Deutschen sind ein wenig verrückt. Manchmal baden sie sogar nackt.

Wieder so eine Szene, die Salloum lachend nachahmt: Wie er mit Freunden an einem See schwimmt und auf einmal sind da lauter nackte Leute am Seeufer. Sein erster Kontakt mit FKK, das es in Ain al-Hilweh nicht gibt, obwohl das Camp direkt am Meer liegt. „Es war gruselig“, sagt Salloum und lacht. „Und so“ – er hält sich die Hände wie Scheuklappen neben die Augen – „kann man auch nicht schwimmen.“ Also geht er dort lieber nicht mehr hin.

Doch eigentlich setzt sich Salloum mit den Vorurteilen, die er aus seiner Kultur mitgebracht hat, aktiv auseinander. „Jeder hält sich für tolerant“, sagt er. „Aber ob man es wirklich ist, weiß man erst, wenn man es testet.“ Und so besuchte Salloum ein jüdisches Museum. „Als Palästinenser, der in einem Camp lebt, sind alle Juden Monster für dich“, sagt er. „Mit Hörnern und großen Nasen, die Feuer speien.“

In Meißen lernt er den ersten Homosexuellen seines Lebens kennen. Im Libanon würde sich kein Schwuler outen, er müsste um sein Leben fürchten. Die Strafe dafür wäre, von einem hohen Gebäude gestürzt zu werden. Salloum denkt darüber nach, wie oft er den Freund zur Begrüßung umarmt hat. Ein wenig komisch sei ihm das im Nachhinein vorgekommen. Freunde sind sie trotzdem noch immer.

Abdullahs große, deutsche Hoffnung: Das System wird ihn nicht im Stich lassen. Auch wenn es gerade so aussieht.

Eines sagt Abdullah Salloum im Gespräch immer wieder, fast wie ein Mantra: „Ich glaube an das System.“ Der Rechtsstaat wird richtig entscheiden über sein Schicksal, das weiß der 28-Jährige. Auch wenn es gerade ganz anders aussieht. Zweimal wurde sein Asylantrag schon abgelehnt.

Abgeschoben werden kann er trotzdem nicht. Im Libanon würde ihn der sichere Tod erwarten, davon ist er überzeugt. Außerdem würde ihn das Land ohne Papiere nicht mehr aufnehmen. Auch nach Palästina kann er nicht gehen. „Das wäre, als würde man einen Tunesier nach Algerien abschieben oder einen Deutschen nach Holland.“ Außerdem erkennt die Bundesrepublik Palästina nicht als Staat an.

So bleibt ihm im Moment nur das Warten, denn arbeiten darf er nicht, auch wenn er schon in einem Restaurant hätte anfangen können. Also liest er, lernt Deutsch und geht an der Elbe spazieren, um die langen, leeren Tage zu füllen.

Wenn er sich etwas wünschen könnte... Er antwortet, bevor die Frage überhaupt ausgesprochen wurde. „Einfach ein normales Leben führen.“ Das Bild, das viele von Asylbewerbern hätten, dass sie nach Deutschland kommen, um sich niederzulassen und ein gutes Leben hier zu führen, treffe auf ihn nicht zu. „Ich liebe Meißen“, sagt Salloum. „Aber meine Heimat liebe ich viel mehr.“ Er will etwas zur deutschen Gesellschaft beitragen, aber auch zur Gesellschaft in seiner Heimat im Libanon, auch wenn er dort ebenfalls nur Flüchtling ist. „Ihr habt Frieden, Freiheit und eine größere Offenheit. Das möchte ich auch für meine Heimat und dafür möchte ich etwas tun.“ Deshalb will Abdullah Salloum auch irgendwann zurückgehen.

„Aber in der Zwischenzeit will ich einfach ein ganz normales Leben führen.“ Warum er nicht in seiner Heimat kämpfe, werde er oft gefragt. Weil ich so ein Terrorist wäre, ein Killer, antwortet er dann. Sein Onkel – einer von den Guten – habe immer gesagt: „Nicht alle können in den Himmel kommen. Manche müssen auch in die Hölle kommen.“ Während Abdullah in Chemnitz untergebracht war, wurde der Onkel erschossen. „Hier bin ich eben der verdammte Ausländer“, sagt er und lächelt. Diese beiden Wörter kann er schon auf Deutsch sagen: verdammter Ausländer.

