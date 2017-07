Heimatliebe auf Postkarten gebannt In Friedersdorf ist Volker Preusker oft mit der Kamera unterwegs gewesen. Anfang des Monats ist er gestorben.

Für Volker Preusker war die Kamera ein häufiger Begleiter. © Archivfoto: Scholz

Friedersdorf. Immer mit der Kamera unterwegs, um die Heimat auf ein Bild zu bannen. So kannten ihn viele Friedersdorfer. Am Monatsanfang ist Volker Preusker nach schwerer Krankheit gestorben. Der 72-Jährige hinterlässt eine Ehefrau, zwei Kinder und vier Enkel.

Der Hobbyfotograf hat die schönsten Fleckchen in Friedersdorf fotografiert und die Motive für Ansichtskarten verwendet. Die hat er selbst am Computer gestaltet, ebenso jedes Jahr den Friedersdorfer Kalender. Der informiert über Veranstaltungen im Ort. „Wir kannten uns lange“, sagt der Friedersdorfer Chef des Ortschaftsrates, Günter Hamisch, und betont, dass beide Männer nicht nur eine gute Zusammenarbeit, sondern auch Heimatliebe verband.

Mit moderner Technik kannte sich der studierte Maschinenbau-Ingenieur Volker Preusker aus. Er hat ehrenamtlich an der Internetpräsentation der Friedersdorfer Feuerwehr mitgearbeitet. Von 1994 bis 2001 war er der Leiter der Feuerwehr.

Während seiner letzten Berufsjahre hat Volker Preusker bei Richter Bau und Industriebedarf in Friedersdorf gearbeitet. Er war dort Vertriebsleiter. „Ein hervorragender Mitarbeiter“, lobt Betriebsinhaber Ronald Richter. Nebenbei hat Preusker bei der Gestaltung des Internetauftritts der Firma mitgewirkt, Werbekalender für das Unternehmen erstellt und in Sachen Werbung mitgearbeitet, auch weit nach Ende seiner beruflichen Tätigkeit und bis wenige Monate vor seinem Tod. Seine letzte Ruhe findet Volker Preusker auf dem Friedhof in Friedersdorf. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung ist am Freitag, 11 Uhr.

