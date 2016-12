Heimatkalender als Last-Minute-Geschenk Viele Orte finden sich im 2017er Jahrbuch wieder. Neue Leser und Autoren werden immer gesucht.

Der Großenhainer Stadt- und Landkalender 2017 ist eine Geschenkidee, die nicht nur Großenhainern Freude macht. Das Jahrbuch wird gern auch an ehemalige Einwohner und Freunde verschickt. Das Heft der Großenhainer Heimatfreunde ist für elf Euro heute noch im Presseshop Riedel, in Buchhandel Thalia und sowie im Bürofachgeschäft Beck erhältlich. Sonst auch im Informationspunkt des Rathauses und im Museum Alte Lateinschule. Das Kalendarium enthält diesmal 12 alte Großenhainer Stadtansichten von 1628 bis 1843 und ist als Sammlung einmalig. Auf 160 Seiten finden sich 34 Beiträge mit historischem Bezug zu Großenhain, Zschauitz, Strießen, Nünchritz, Zschorna, Dresden, Kalkreuth, Lindenau, Ortrand, Großkmehlen und Großdobritz. Die Denkwürdigkeiten runden den reich bebilderten Heimatkalender ab. Dem Verein Heimatfreunde der Großenhainer Pflege als Herausgeber ist wieder ein interessantes Jahrbuch mit einem breiten Themenkreis gelungen. Die Gewinnung neuer Leser und vor allem Autoren ist ausdrücklich bezweckt. Auch in diesem Sinne kann der Großenhainer Stadt- und Landkalender als Weihnachtsgeschenk nur bestens empfohlen werden. (SZ)

