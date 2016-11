Heimatheft zu Fortschritt wieder erhältlich

Das Heft 6 der Neustädter Heimatblätter zum Thema „Neustadt und das Kombinat Fortschritt“ ist aufgrund der großen Nachfrage erneut nachgedruckt worden. Etwa 100 Stück sind nun wieder erhältlich, teilt Manfred Herzog vom Freundeskreis des Neustädter Stadtmuseums mit. Es ist die inzwischen vierte Neuauflage. Sie zeigt, dass das Interesse an der Geschichte des Landmaschinenherstellers nach wie vor groß ist. Kein Wunder, war das Kombinat doch einer der größten Arbeitgeber in der Region. Die neuen Heimathefte sind ab sofort in verschiedenen Neustädter Geschäften erhältlich. Das Heft „Neustadt und das Kombinat Fortschritt“ gibt es im Tourismus-Servicecenter der Neustadthalle, im Stadtmuseum, in der Bücherinsel an der Böhmischen Straße, bei Bürobedarf Scheffler am Markt und im Blumenpavillon Miller im Neustadt-Center zu kaufen. (SZ/kat)

