Heimatfreunde pflanzen Reformationseiche Die Liste der Gedenkbäume in Leisnig wird länger. Ein neuer steht an der Döbelner Straße. Ein alter sorgt noch für Unmut.

Die Baumfreunde Uwe Reichel (links) und Rolf Geißler haben an der Döbelner Straße eine Reformationseiche gepflanzt. Am 31. Oktober um 11 Uhr soll der Baum gewidmet werden. Gäste sind dazu willkommen. © Dietmar Thomas

An den 500. Jahrestag des Thesenanschlages und damit den Beginn der Reformation wird in Leisnig in Zukunft eine Eiche erinnern. Genau genommen ist es eine Sumpf-eiche. Sie ist nur ein paar Meter neben der Mulde an der Döbelner Straße neben der Fußgängerbrücke zwischen Leisnig und Tragnitz in den Boden gekommen. Noch ist der Baum mit vielleicht 1,40 Meter Größe und gerade mal fingerdickem Stamm eher ein Bäumchen. Doch der Chef des Geschichts- und Heimatvereins sowie Baumfreund Uwe Reichel erklärt: „Je jünger ein Baum gepflanzt wird, desto größer sind die Chancen, dass er gut anwächst.“

Für ein gutes Wachstum haben die Baumfreunde aber auch schon einiges getan. Nach Tagen ohne Regen ist Uwe Reichel mit der Gießkanne zum frisch gepflanzten Baum gegangen. Inzwischen haben er und Rolf Geißler, ebenfalls Baumfreund und -kenner, Holzstützen und ein Netz angebracht, das vor Wildverbiss schützt. Den Standort haben die Männer gewählt, weil an dieser Stelle jetzt genügend Platz ist. Bis 2016 hat dort eine Esche gestanden. Sie könnte um die 120 Jahre alt gewesen sein, schätzt Rolf Geißler. Der Baum war innen hohl. Das ist noch am stehengebliebenen Stumpf zu sehen.

„Die neu gepflanzte Eiche ist unser Beitrag als Geschichts- und Heimatverein zum Reformationsjubiläum“, sagt Reichel. Das soll auch ersichtlich sein. An die Aktion und den Anlass für die Baumpflanzung soll eine Tafel auf einem Findling erinnern, der in Baumnähe gelegt werden soll.

Eigentlich wollte auch die Kirchgemeinde einen neuen Baum pflanzen – als Ersatz für die kränkelnde Lutherbuche auf dem Kirchplatz. Der Fällservice war schon bestellt. Da hat das Landratsamt die von den Stadträten ausgesprochene Fällgenehmigung auf Eis gelegt. Eine Entscheidung steht noch aus, teilte die Behörde am Freitag mit. Die Kirchenvorstände sind über den Hickhack und den dadurch verpassten würdigen Neupflanztermin enttäuscht.

