Heimatforscher bereiten Chronik vor Nächstes Jahr soll sie als Buch erscheinen. Bei den Recherchen in Liegau gab es eine Überraschung.

Hans-Werner Gebauer arbeitet gemeinsam mit anderen Heimatfreunden an der Liegauer Chronik. © Thorsten Eckert

Die Vorbereitungen für die Chronik von Liegau-Augustusbad, die im nächsten Jahr als Buch erscheinen soll, kommen nach Angaben von Regionalhistoriker Hans-Wener Gebauer gut voran. Bei ihren Recherchen sind die Heimatforscher jetzt auf weithin unbekannte Fakten gestoßen. Danach wurde in Liegau vor 125 Jahren die sogenannte Landpostfahrt eingeführt. Laut Akteneinträgen vom 1. Mai 1892 mussten Postagenten in Liegau unter anderem das Feldhaus, die Epileptische Heilanstalt, die Forellenschänke und die Grundmühle anfahren. „Dieser historische Fakt der Landpostfahrt war bisher für die Radeberger Region noch relativ unbekannt, da sie in der gesamten Postgeschichte eher eine Episode ist“, sagt Gebauer.

Seit 1881 gibt es die Landpostfahrt in Sachsen. Sie sollte dort errichtet werden, wo ordentliche Landstraßen vorhanden sind, die ganzjährig befahren werden konnten. Bei Schnee konnten auch Schlitten verwendet werden. Der Landbriefträger bekam am Anfang unter anderem ein zinsloses Darlehen, um sich ein Pferd anschaffen zu können. Für den Transport von Paketen fiel die Gewichtsbegrenzung weg, der mitgeführte Wert der Postsendungen wurde auf 3000 Mark deutlich erhöht, zuvor etwa 800 Mark. Die Pferdeleistung war mit 25 bis 30 Kilometer täglich veranschlagt, sonntags sollte in der Regel nicht gefahren werden. Gab es dringliche Postsendungen, mussten sie durch die Botenpost erledigt werden. Der Lohn des Fuhrwerksbesitzers setzte sich aus den Zustellgebühren für Pakete und der Teilhabe an der Personenbeförderung zusammen.

Hinsichtlich der finanziellen Seite der Landpostfahrt musste dem Zusteller jährlich mindestens ein Überschuss von 150 Mark möglich sein. In die Arbeitszeit von 48 Stunden waren auch die Pflege des Pferdes und des Wagens veranschlagt. Kam der Ausführende damit nicht hin, konnte ihm das Radeberger Postamt bis zu 200 Mark Beihilfe bewilligen. Über den Gesamtverkehr musste ein taggenaues Merkbuch geführt werden. Mit dem Aufkommen der Lastkraftwagen nach 1905 wurde die Landpostfahrt per Pferd eingestellt.

Der nächste Treff der Chronikgruppe ist am Montag, dem 31. Juli 2017, um 10 Uhr in der Liegauer Heimatstube. (hwg)

