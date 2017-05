Heimatfest mit angesagter Partyband

Der Pirnaer Ortsteil Liebethal kommt am Freitag und Sonnabend so richtig groß raus. Der Ort lädt zum mittlerweile 26. Heimatfest ein. Das Programm ist bunt gefächert. Los geht es am Freitag um 19 Uhr auf dem Liebethaler Sportplatz. Nach einem Lampionumzug durch die Dämmerung sorgt die Pirnaer Partygang „Flächenbrand“ für gute Stimmung. Gegen 22 Uhr erhellt sich der Abendhimmel über Liebethal mit dem traditionellen Höhenfeuerwerk.

Am Sonnabend startet um 14.30 Uhr das Kinderfest. Abends geht es weiter mit der Partynacht, die unter dem Motto „Liebethal tanzt in den Mai“ steht. Mit am Start ist die Tanzbär-Party-Disco & Soundprojekt. Schlechtes Wetter sollte die Stimmung nicht trüben, denn die Veranstalter bauen ein großes Bierzelt auf. Wie schon in den zurückliegenden Jahren organisieren die Sportgemeinschaft Liebethal und die Freiwillige Feuerwehr Liebethal das Heimatfest. (hui)

