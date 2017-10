Heimatbund lädt ein zum Schlesiertreffen Im Nieskyer Bürgerhaus stehen Brauchtum und Mundartpflege im Vordergrund. Und das Werben um neue Interessenten.

Haben schon einige Male Schlesiertreffen mit ihrem Auftritt bereichert: die Hedwigskinder. © Rolf Ullmann

Schon zum 27. Mal lädt der Schlesische Heimatbund Niesky am Sonnabend, dem 7. Oktober, zum Schlesiertreffen in das Bürgerhaus ein. Nur einmal, im Jahr 2000, war man wegen Renovierungsarbeiten in ein Veranstaltungslokal nach Görlitz ausgewichen. Ab 10 Uhr „erwarten wir möglichst viele Mitstreiter“, formuliert Marianne Scholz-Paul, das 72-jährige „Urgestein“ des Vereins, ihren Wunsch.

Die schlesische Marianne, wie sie liebevoll genannt wird, ist es auch, die durch das Programm des Tages führt, Besinnliches und Heiteres aus Schlesien verkündet und darüber berichtet, wie der Schlesische Tippelmarkt in Görlitz in diesem Jahr gelaufen ist. Und - darauf legt sie großen Wert - wie es um die Rekonstruktion der Stadthalle in der Neißestadt steht. Seit der Schließung des Hauses im Jahr 2005 sei es ruhig geworden um das Bauwerk. „Zu ruhig“, wie Marianne Scholz-Paul findet. „Mit dem Sanierungsstand und den Bemühungen, das Objekt wieder mit Leben zu erfüllen, können wir vom Schlesischen Heimatbund nicht zufrieden sein.“

Denn es gehe dort wie auch beim Treffen am Sonnabend im Nieskyer Bürgerhaus um Traditionen. „Das ist eigentlich der wichtigste Punkt, denn wir alle fühlen uns doch mit Schlesien verbunden.“ So freut sie sich ganz besonders auf das Wiedersehen mit vielen alten Bekannten - wobei „alt“ durchaus wörtlich zu nehmen ist. „Natürlich sind wir inzwischen in die Jahre gekommen. Die Altersstruktur dezimiert ganz automatisch unseren Kreis. Deshalb ist es wichtig, neue Interessenten zu finden.“

Aus dem „rappelvollen Saal“ der Anfangsjahre ist im Bürgerhaus inzwischen eine überschaubare Besuchermenge geworden. „Das tut unserem Anliegen, der schlesischen Traditionspflege, aber keinen Abbruch“, sagt die Mitorganisatorin des Treffens. Im Gegenteil: „Wir müssen Dinge finden, mit denen wir jüngere Menschen dafür interessieren können.“ Als einen Punkt sieht sie dabei die Mundartpflege an. Aber auch die Vermittlung traditioneller Back- und Kochrezepte sei sehr wichtig.

