Heim-WM ohne Gastgeber Die deutschen Handballerinnen sind raus – aber das Turnier geht weiter. Zumindest finanziell hält sich der Schaden in Grenzen.

Verbandspräsident Andreas Michelmann macht den Frauenhandball jetzt zur Chefsache. © Eibner-Pressefoto

Die ersten Rücktritte ließen nicht lange auf sich warten. Unter Tränen erklärte Torfrau Clara Woltering, dass die Niederlage gegen Dänemark, verbunden mit dem Aus im WM-Achtelfinale, ihr 222. und letztes Länderspiel gewesen sei. 14 Jahre in der Auswahl, fand die 34-Jährige, sind genug. Und auch Nadja Mansson, die wurfgewaltige Rückraumspielerin, hatte ihre Entscheidung getroffen. „Es ist natürlich schade, dass es so endet, aber ich bin auf jeden Fall eine von denen, die keine Nationalmannschaft mehr spielen wird“, sagte sie.

Weitere Spielerinnen werden folgen. Es ist die Zeit für Jüngere, für den Umbruch, einen Neuanfang – und einen neuen Bundestrainer. Der Niederländer Henk Groener tritt mit der Empfehlung an, die Oranje-Frauen während seiner Amtszeit von 2009 bis 2016 in die Weltspitze geführt zu haben. Das Ergebnis sind der zweiten Platz bei der WM 2015, Rang vier bei Olympia im Vorjahr – und die Favoritenrolle jetzt.

Für die deutschen Frauen ist die Heim-WM zwar „krachend danebengegangen“, wie Sportdirektor Wolfgang Sommerfeld sagt, doch das Turnier geht weiter. „Natürlich sind wir alle enttäuscht, aber wir wollen bis zum Schluss gute Gastgeber sein“, sagt Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handball-Bundes.

Am Erfolg der WM insgesamt, die dem Frauenhandball hierzulande entscheidend aus der Bedeutungslosigkeit helfen soll, zweifelt er jedenfalls nicht. Dafür sprechen Stimmung und Zuschauerzahlen in den Hallen. Rund 240 000 Eintrittskarten wurden verkauft – unabhängig vom Abschneiden der Gastgeberinnen. „Das Finalwochenende in Hamburg ist ausverkauft. Und wer ein Ticket hat, aber jetzt wegbleibt, ist selbst Schuld“, sagt Michelmann. Rein wirtschaftlich betrachtet würden allein die Einnahmen eines deutschen Virtelfinalspiels fehlen. Statt der vermutlich mit 6 000 Zuschauern ausverkauften Halle am Dienstagabend kamen zur Partie der Däninnen gegen Schweden deutlich weniger.

Die Bilanz ist – abgesehen von der ernüchternden sportlichen Leistung der deutschen Frauen – daher positiv. Das einkalkulierte Minus von 500 000 Euro wird demnach nicht überschritten und die angepeilte 60-prozentige Hallenauslastung erreicht. Was von der WM bleibt – außer einigen Rücktritten – zeigt sich ohnehin erst in den nächsten Jahren.

