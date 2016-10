Heilsberger Park bleibt gesperrt Eine Rotbuche droht in dem Park in Freital-Hainsberg umzustürzen. Jetzt muss ein Experte anrücken.

Wie eine umgestürzte Rotbuche aussieht, konnte man im März im Rieselgrund in Radebeul sehen. Das Gleiche droht im Heilsberger Park zu passieren. © Norbert Millauer

Der Heilsberger Park in Freital-Hainsberg ist weiterhin gesperrt. Wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilte, sei voraussichtlich erst in der kommenden Woche ein Termin mit einem Baumsachverständigen geplant. Der Park ist seit Ende September abgesperrt, weil eine als Naturdenkmal ausgewiesene Rotbuche umzustürzen droht. Da der Park nicht in verschiedene Bereiche unterteilt werden kann, musste er aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt werden. Der Baum muss nun von einem Experten untersucht werden. Anschließend wird entschieden, ob die Buche zum Beispiel verschnitten oder komplett gefällt werden muss.

Links zum Thema Freitaler Park ab sofort gesperrt

Der Heilsberger Park befindet sich zwischen der Bahnstrecke Dresden-Freiberg, der Somsdorfer Straße, dem Leitenweg und der Straßenmeisterei des Landkreises. Durchzogen wird er von der Wilden Weißeritz. Die Bäume in dem Park sind teilweise mehr als 250 Jahre alt. Dazu gehört auch die nun gefährdete Rotbuche. Der Name der Parkanlage geht auf das Freigut Heilsberg zurück. (SZ/win)

zur Startseite