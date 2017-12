Heiliger Abend auf kaltem Parkplatz Wegen des Fahrverbotes werden einige Trucker Weihnachten auf Rastplätzen ausharren. Dieses Jahr besonders lange.

Polizeihauptmeister Alexander Scholz übergibt einem Fernfahrer auf einem Rastplatz einen Geschenkbeutel. Das Foto entstand Weihnachten 2016. Auch in diesem Jahr rechnen die Polizisten wieder mit 30 Truckern, die wegen des Sonntagsfahrverbotes die Feiertage an der A 4 verbringen müssen. Foto: © Polizei

Görlitz. Weihnachten in Familie? „Das ist für viele von uns eine Illusion“, erzählt der Lkw-Fahrer Martin Zdemeck auf dem Rastplatz Neiße der Autobahn bei Ludwigsdorf. Der 42-jährige Tscheche erinnert sich an voriges Jahr: Damals hat er die beiden Weihnachtsfeiertage auf einem zugigen Platz an der A 3 verbracht – mit seiner kleinen Kochplatte, einem selbst zubereiteten Gulasch als Festessen und vielen, vielen Filmen auf dem Laptop. Damals kam er aus Belgien, hatte Kühlschränke dorthin geliefert und es nicht mehr zurück in sein Heimatland geschafft. „Ich bin seit 16 Jahren Fernfahrer“, sagt er auf die Frage, wie er solche Zwangspausen findet, „da kommt auch sowas immer wieder mal vor.“

Auch in diesem Jahr werden wieder viele Lastwagenlenker auf Rastplätzen stranden. Diesmal vielleicht noch mehr, gilt doch 2017 schon am 24. Dezember das Sonn- und Feiertags-Lkw-Fahrverbot auf den deutschen Straßen. Vor allem die aus Osteuropa stammenden Fahrer sind es, die dann in den Lenkkabinen ausharren müssen. Bohumil Kaczmarczak (39), zurzeit unterwegs nach Frankreich, hofft, es in diesem Jahr zu schaffen: „Für meine Frau und die beiden Kinder wäre es seit 2014 mal wieder ein gemeinsames Fest zu Hause“, erzählt der russische Trucker.

Zwangspause vom Chef gewollt

Zwei aus der Ukraine kommende Fahrer deuten an, warum es diese Zwangshalte gibt: „Das ist von den Unternehmen so geplant. Es ist den Chefs zu teuer, uns rechtzeitig nach Hause zu lassen“, sagen beide, wollen ihre Namen aber nicht nennen. Je nach Ortslage koste schon die Maut zwischen 15 und 30 Cent je Kilometer. „Manche schaffen es zeitlich nicht, aber wir werden mit den Lastern auch mal einfach nur geparkt, bis der nächste Auftrag ansteht.“

Wenigstens einen kleinen Hauch von Weihnachten bringen an den Feiertagen stets die Autobahnpolizisten in die Führerhäuser. „Über Weihnachten 2016 waren es in der Oberlausitz 30 gestrandete Lkw“, berichtet Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. Es waren Fahrzeuge aus Polen, Russland, Weißrussland, Litauen, Estland, Portugal und der Slowakei, auch wenige Wagen aus Deutschland. Die Streifen des Autobahnpolizeireviers kontrollierten da nicht nur. Wer auf das Anklopfen an den Fahrerkabinen öffnete, erhielt ein kleines Geschenk. Der Verein „DocStop“ hatte Präsentbeutel zur Verfügung gestellt. In den Tüten fanden sich neben Weihnachtsleckereien wie Dominosteinen oder Lebkuchen auch Hinweise des Vereins. „Die Kosten dafür tragen wir als Verein, der sich über Spenden finanziert“, erklärt der Vorsitzende von „DocStop“, Joachim Fehrenkötter aus Ladbergen in Nordrhein-Westfalen.

Gesundheit-Projekt hilft Fernfahrern

Der Verein versteht sich als Gesundheits-Projekt zur Verbesserung der medizinischen Unterwegsversorgung für Berufskraftfahrer, insbesondere entlang des deutschen Autobahnnetzes. „Wir möchten durch bessere medizinische Versorgung der Fahrer einen Beitrag zur größeren Verkehrssicherheit und zur Schaffung humanitärer Arbeitsplätze leisten“, berichtet Fehrenkötter. Jeden Monat nutzen bis zu 400 Berufskraftfahrer diese Initiative: Erkrankte Wagenlenker im Fernverkehr melden sich über eine Hotline und werden an den nächsten Mediziner vermittelt, maximal vier Kilometer vom Meldepunkt entfernt.

Die 2007 gestartete Vereinsinitiative hat heute in Deutschland bereits 700 teilnehmende Ärzte und Kliniken. Auch in den Nachbarländern hat „DocStop“ begonnen, diese Erfahrungen auszubauen. Im Raum Ostsachsen unterstützt der Chef der Verkehrspolizeiinspektion, Martin Hottinger (56), dieses Projekt, gehörte bis vor zwei Jahren selbst zum Vorstand von „DocStop“.

Auch deshalb wohl sind seine Streifen entsprechend unterwegs. In diesem Jahr rechnen die Beamten wieder mit dem Beschenken vieler Fernfahrer. „Wir haben für die Autobahnen über 400 Beutel gepackt, die von uns, von Polizisten und weiteren Helfern verteilt werden“, informiert Joachim Fehrenkötter. Mindestens 30 werden auch für die Oberlausitz erwartet – und kommen stets gut an. „Als Resonanz erfahren unsere Streifenbeamten immer viel Freude, die Fahrer bedanken sich stets sehr für diese Form der Aufmerksamkeit als ein wenig Herzenswärme in der auf den Rastplätzen doch eher trostlosen Zeit“, bestätigt Polizeisprecher Knaup.

Und jeder Fahrer, der zurzeit unterwegs ist, hofft so wie der Tscheche Martin Zdemeck: „Aber nächstes Jahr klappt es bestimmt mit Weihnachten in Familie.“ Und wenn doch wieder nicht? „Ach, so ist das dann eben. Ich bin ja Fernfahrer …“

