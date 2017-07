Heilige Highlights Die SZ zeigt die wichtigsten und interessantesten Stücke aus der erfolgreichen Benno-Ausstellung auf der Albrechtsburg.

Für die Ausstellungsmacher auch besonders sehenswert: das „Fischwunder des heiligen Benno“ aus Rom, gemalt von Carlo Saraceni im Jahr 1618. © Claudia Hübschmann

Rund 25 000-mal wurde er bis Ende Juli schon gefunden, der „Schatz nicht von Gold“ auf der Meißner Albrechtsburg. So viele Besucher konnte die große Ausstellung über Benno von Meißen, Sachsens ersten Heiligen, seit der Eröffnung am 12. Mai bisher anlocken. „Das ist für unsere Verhältnisse ein gutes Ergebnis, zumal wir sehen, dass viele Besucher besonders am Kombiticket für Dom und Albrechtsburg interessiert sind“, erklärt Uli Kretzschmar, Pressesprecher beim Schlösserland Sachsen.

Vor allem die Kooperation mit der ökumenischen Reisemission Leipzig zahle sich aus. „Sie können also davon ausgehen, dass viele Besucher nicht nur ein historisches, sondern auch ein religiöses Interesse am Thema haben“, so Kretzschmar. Und das, obwohl das Reformationsjubiläum bisher hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Aber Benno von Meißen lebte auch lange vor der Reformation: Im Jahr 1066 wurde er Bischof von Meißen, 1524 dann heiliggesprochen, unzählige Wunder und Heilungen werden ihm zugerechnet – ein Dorn im Auge des Reformators.

Doch auch Luther konnte nicht verhindern, dass nicht nur ihm, sondern auch dem heiligen Benno Jahrhunderte später noch gedacht wird. In der Benno-Ausstellung wird der Bogen zwischen beiden Zeiten gespannt. Das geschieht mit 210 Exponaten von insgesamt 46 Leihgebern unter anderem aus Sachsen, Bayern und Rom.

Aus New York stammt ein Lieblingsexponat der Ausstellungsmacher: ein kleiner Schildhalter, der einst im Meißner Dom stand und jetzt für kurze Zeit in seine Heimat zurückgefunden hat. Dieser sei zum „emotionalen Liebling“ der Projektgruppe geworden, erzählt Kretzschmar. Denn jeder habe seine eigene Vorstellung vom Schildhalter gehabt. Als dieser dann endlich ausgepackt wurde, war er so klein und zierlich, dass er mit vielen „Ahs“ und „Ohs“ begrüßt wurde.

Noch bis 5. November täglich geöffnet.

