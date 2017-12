Heiligabend nicht in Familie Für Kinder und Jugendliche bei Stattrand in Weißwasser soll es dennoch schön werden. Mit allem Drum und Dran.

Der Knirps auf dem Arm von Simone Hermannek hat gar keine Angst vorm Weihnachtsmann. Ein Görlitzer Verein ermöglichte die Bescherung. Foto: Joachim Rehle © Joachim Rehle

Kartoffelsalat und Würstchen gibt es zu Heiligabend im Familienhaus in Weißwasser. Wie vielerorts in Deutschland. Mit dem Unterschied, dass die in der Einrichtung wohnenden Kinder und Jugendlichen nicht bei ihren Familien, sondern in der sozialen Betreuung der Stattrand gGmbH leben. Das traditionelle Weihnachtsessen am Heiligabend gibt es auf allgemeinen Wunsch. Bei der Vorbereitung helfen alle mit. Selbst die 12- bis 17-jährigen Jungs schnippeln Kartoffeln und Gemüse – mit mehr oder minder großer Begeisterung. Die Mädels zwischen 9 und 15 Jahren sind da mit größerem Eifer in der Küche dabei. Am Ende freuen sich alle, wenn es geschafft ist. Der Heiligabend ist eben eine aufregende Sache. Daran ändert auch die besondere Situation der Kinder und Jugendlichen nichts.

Stattrand, als gemeinnützige Gesellschaft, betreut an mehreren Standorten im Landkreis 80 Frauen, Männer und Kinder. Etwa die Hälfte lebt derzeit in Weißwasser. Damit ist das Kinder-, Jugend und Familienhaus ausgelastet. Seine Bewohner kommen aus konfliktbelasteten Familien, wurden auf Veranlassung des jeweils zuständigen Jugendamts in der Einrichtung untergebracht. Sie stammen aus den Landkreisen Görlitz, Bautzen und Spree-Neiße, eine Mutti mit ihrem Kind sogar aus Schleswig-Holstein. „Im familienähnlichen Kontext geben wir ihnen ein Zuhause auf Zeit“, erklärt Prokuristin Anna Zirps. Manche bleiben ein halbes Jahr, andere zwei Jahre. In sozialpädagogischer oder auch therapeutischer Betreuung werden sie auf eine Rückkehr in die Familie oder auf ein selbstständiges Leben vorbereitet. Sie leben in Wohngruppen zu fünf bis zehn Leuten.

Gemeinsam wurden die Räume weihnachtlich geschmückt und Plätzchen gebacken, erzählt Simone Hermannek vom gruppenunterstützenden Dienst. In der Inobhutnahmestelle wird nur ein Junge das Fest verbringen. Er möchte Heiligabend statt Kartoffel- lieber Nudelsalat und bekommt diesen Wunsch erfüllt. Dass Kinder oder Jugendliche an den Festtagen in die Inobhutnahmestelle des Landkreises gebracht werden, wünscht sich niemand. In einer akuten individuellen Notlage ist aber oft die einzige Möglichkeit zum Schutz des Kindeswohls. Die Mitarbeiter bei Stattrand sind darauf vorbereitet – auch während des Weihnachtsfestes.

In den anderen Wohngruppen haben die kleineren Kinder schon vor Wochen ihre Wunschzettel gemalt oder gebastelt. Die Bezugserzieher kennen ihre Schützlinge ganz genau, um deren Vorstellungen zu treffen. Für die Geschenke wird Geld gespart, mitunter helfen auch Spenden aus dem Umfeld des Kinder- und Familienhauses, den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen. Der Heiligabend wird in der diakonischen Einrichtung traditionell verbracht, erklärt Anna Zirps, die jahrelang selbst eine Wohngruppe geleitet hat. Die größeren Kinder gehen zur Christvesper. Derweil legt der Weihnachtsmann die Päckchen unter den Baum. Die Kleinen können die Bescherung kaum erwarten.

An den beiden Feiertagen geht es danach, was die Kinder und Jugendlichen sich wünschen. Kino und Eishockey stehen ganz obenauf. Oder auch Ausflüge. Einige dürfen über Weihnachten tagsüber nach Hause, andere bekommen Besuch von Eltern, Verwandten oder Freunden.

Zur Einstimmung auf das Fest hatte der Weihnachtsmann am Dienstag das Kinder-, Jugend- und Familienheim in Weißwasser besucht. Sozusagen auf Probe. Die ein- bis dreijährigen Knirpse kamen aus dem Staunen nicht heraus. Eine Fünfjährige flüsterte dem Weihnachtsmann zu, dass sie ihn schon lange vermisst habe. Während die etwas Älteren die Weihnachtslieder sangen, legten fleißige Wichtel Spiele, Malhefte und Bücher unter den mit roten Kugeln und Zapfen geschmückten Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsmann verteilte Schokolade und andere Süßigkeiten.

Mitglieder des Görlitzer Vereins „Wünsche von Herzen“ machten auf ihrer „Weihnachtslächeln-Tour 2017“ Station im Kinder-, Jugend und Familienhaus in Weißwasser. Zuvor waren sie bereits in anderen sozialen Einrichtungen im Landkreis wie in Bahnhofsmission und Obdachlosenwohnheim in Görlitz, im Wohnheim für Asylbewerber in Löbau, und in den Krankenhäusern in Görlitz und Zittau. Möglich wurde die Tour wiederum durch Spenden von Unternehmen und vielen Privatpersonen. Kinder und Jugendliche in weniger glücklichen Momenten ihres Lebens für kurze Zeit den Alltag vergessen zu lassen, das ist ein Anliegen des Vereins. Ein weiteres, bedürftige Menschen zu motivieren und ihnen in schweren Lebenssituationen Mut zu machen. Seit zwölf Jahren gibt es die Aktion „Weihnachtslächeln“. Dank vieler Helfer gelang es den Organisatoren des Görlitzer Vereins um Tina Hentschel auch diesmal, Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Frohe Weihnachten!

