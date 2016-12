„Heiligabend habe ich 17 Termine“ Ein Gespräch über Strenge, Geschenke, Terminkalender, Pannen und die Zeit nach Dienstschluss.

„Draußen vom Walde komm’ ich her“ – so fängt Siegmar Fuchs seinen Dienst an. Dorthin bringt ihn ein Chauffeur.Foto: M. Weber

Weihnachtsmann ist kein Beruf – das ist Berufung. Für Siegmar Fuchs aus Bernstadt jedenfalls. Seit 1972 ist der heute 65-Jährige regelmäßig in rotem Mantel und Bart unterwegs. Vorher nur aushilfsweise. Wer sollte besser über das Geschäft Bescheid wissen als er? Hier also das Interview mit einem Weihnachtsmann:

Wie kommt ein Weihnachtsmann heutzutage zum Arbeitsplatz?

Wenn ich zu Grundschulen oder Kindereinrichtungen gehe, werde ich meist direkt abgeholt. Am Heiligabend habe ich dann allerdings einen Fahrer. Das macht sich nicht gut, wenn man im Mantel und mit Bart Auto fahren muss. Da gönne ich mir einen Chauffeur.

Und mit Schlitten?

Mit dem Schlitten bin ich in all den Jahren bislang nur einmal vorgefahren: bei einer Weihnachtsfeier der Kemnitzer Feuerwehr. Dort komme ich in Begleitung eines Weihnachtsengels immer traditionell daher. Oft reichte der Schnee aber nicht aus und ich musste in der Kutsche vorfahren.

Recherchieren Sie vor einem Besuch in Familien, wen Sie da beschenken?

Ja, Vorbereitung gehört dazu. Auch wenn das gewissermaßen die dort wohnenden Weihnachtswichtel übernehmen. Der Sack mit den Geschenken steht immer an einem vereinbarten Ort und ich finde da auch ein paar Infos zu den Kindern, die zu beschenken sind. Wie sie in der Schule sind, steht da beispielsweise. Manchmal steht auch dabei, dass ich mal einen Blick ins Kinderzimmer werfen soll.

Gehen Sie nur zu Kindern oder laden auch große Weihnachtsmann-Fans ein?

Meist sind Erwachsene ja bei den Kindern dabei. Und ich persönlich finde es am besten, wenn ich aus meinem Sack der ganzen Familie Geschenke reiche. Ich werde auch zu Weihnachtsfeiern von Firmen eingeladen – oder gehe am Tag vor Heiligabend durch Bernstadt und besuche die Händler. Das ist eine gute Tradition geworden.

Wie weit reicht Ihr Einsatz-Radius?

Dieses Jahr bin ich als Weihnachtsmann schon in Annaberg und auch in Tschechien gewesen. Aber normalerweise bin ich vor allem in und um Bernstadt und Schönau-Berzdorf mit all den Ortsteilen unterwegs. Ich werde auch gern in Rennersdorf oder Berthelsdorf oder auch in Hirschfelde bestellt. Heiligabend habe ich dieses Jahr übrigens 17 Termine.

17 Termine Heiligabend? Da kommt Ihre eigene Familie aber recht kurz?

Meine beiden Söhne sind inzwischen erwachsen – da schaue ich nun schon bei den Enkeln vorbei. Aber früher, ja, da waren meine beiden Jungs mit der Bescherung immer als Letzte dran. Aber das hat die Familie mit den Großeltern immer gut überbrückt. 17 bis 20 Termine am Heiligabend sind übrigens normaler Durchschnitt.

Muss man denn bei Ihnen noch was singen oder vortragen? Oder ist das mittlerweile aus der Mode gekommen?

Natürlich muss man etwas vortragen! Aber das richtet sich auch ein bisschen danach, was vereinbart ist. Oft bereiten die Kinder auch etwas vor. So wie die Kinder in der Grundschule in Herwigsdorf. Das ist Spitzenklasse: Da gibt es von den Klassen eins bis vier ein akkurates Programm. Da bin dann am Ende ich der Beschenkte ...

Was verdient ein Weihnachtsmann

eigentlich so?

Ich verlange nichts. Und ich sage das auch immer, wenn mich jemand fragt. Oft aber bedanken sich die Leute auf ihre Weise und stecken mir etwas zu: ein Päckchen Kaffee, eine Flasche Wein. Daran sehe ich dann immer, dass Ihnen mein Besuch offensichtlich Spaß gemacht hat.

Wann startet denn die Weihnachtsmann-Zeit – pünktlich zum Advent?

Ja, das kann man so sagen. In Ausnahmefällen bin ich auf der ein oder anderen Betriebsweihnachtsfeier auch schon vorher unterwegs. Aber das ist eher selten.

Gab es in den 44 Jahren Bescherungen, an die Sie sich noch heute erinnern?

Oh ja. Ein Highlight war, als ein kleiner Junge aus Kemnitz von seinen Eltern ein Pony geschenkt bekam. Ich habe es von der Koppel geholt und zu ihm geführt. Wie sehr sich der Junge gefreut hat – daran erinnere ich mich noch heute.

Gab es auch mal eine Panne?

Im wahrsten Sinne des Wortes: Einmal zu DDR-Zeiten ist mein Auto nach der Bescherung nicht angesprungen. Und ich hatte Termine! Da hat mich die Mutti der Kinder, bei denen ich gerade gewesen war, mit ihrem Auto chauffiert.

Wie lange dauert denn bei Ihnen die Verwandlung vom Mann zum Weihnachtsmann?

Anziehen und Bart anlegen – also mit allem Drum und Dran – dauert etwa 20 bis 25 Minuten. Meine Frau hilft mir. Unterwegs bin ich Heiligabend dann von 13.30 Uhr bis etwa 20.30 Uhr.

Was macht der Weihnachtsmann nach Dienstschluss?

Da gehe ich erst einmal unter die Dusche. Bescherungen sind eine schweißtreibende Sache. Dann essen meine Frau und ich zu Abend, danach gibt es auch bei uns Geschenke und wir trinken gemeinsam und gemütlich einen Wein.

Nehmen Sie schon Termine für das nächste Jahr an?

Ich habe tatsächlich schon einige Termine. Aber im Grunde sagen viele am Heiligabend schon zu mir: Dann bis nächstes Jahr! Und so ist es dann meist auch, das hat sich eingespielt. Es sei denn, die Kinder sind dann schon zu alt, da wird auch einmal Platz für neue Besuche. Ein paar Tage vor Heiligabend geht aber nichts mehr.

Ist zu Ihnen früher auch der Weihnachtsmann gekommen?

Natürlich! Ich bin immer mit meinem Vater spazieren gegangen. Da haben wir ihn getroffen – und zu Hause natürlich auch. Ich habe gute Erfahrungen gemacht. Und so bin ich kein furchteinflößender Geselle – aber auch keine Kasperpuppe. Der Weihnachtsmann ist nicht zum Kindererziehen da. Mit dem Weihnachtsmann droht man nicht. Das sage ich auch den Eltern.

