Heiligabend bleiben die meisten Geschäfte zu

Mit viel Glück brauchen Kurzentschlossene auch in diesem Jahr nicht auf ihren Weihnachtsbaum verzichten. Schließlich erlaubt das Sächsische Ladenöffnungsgesetz den Verkauf von Fichte und Kiefer auch am Sonntag vor der Bescherung. Allen anderen, die gern die Weihnachtsgeschenke erst am Vormittag des 24. Dezembers kaufen, müssen in diesem Jahr in Bischofswerda und in Bautzen einen Tag eher mit der Suche nach der richtigen Überraschung für die Lieben beginnen. Denn an Heiligabend bleiben die meisten Einkaufsmärkte zu.

Der einzige Supermarkt von Bischofswerda ist sich zwar noch nicht ganz sicher, wie er es halten wird. Es ist aber wahrscheinlich, dass auch der Rewe am Heiligabend geschlossen bleibt. „Wir wissen nächste Woche, wie wir vorgehen wollen“, sagt Marktleiter Maik Bäger. Dann hat die Geschäftsleitung eine Entscheidung getroffen. Der Markt bleibe aber auf alle Fälle am 10. Dezember zu, an dem die Händler der Bischofswerdaer Innenstadt ihre Kunden zum Weihnachtsshoppen einladen wollen. Elke Förster von der Werbegemeinschaft Bischofswerda verweist vor allem auf diesen zusätzlichen Einkaufstag. „Heiligabend sollte keiner mehr ein Geschenk kaufen müssen“, sagt sie. „Wir hätten den Tag auch schon im vergangenen Jahr anmelden müssen, wenn wir die Geschäfte an Heiligabend hätten öffnen wollen.“ Die Stadt genehmigte schon vor Monaten zwei Einkaufssonntage, einen im September und einen im Advent. „Wenn Heiligabend ein Sonntag ist, dann ist auch einfach mal Heiligabend“, sagt Elke Förster.

Fest im Kreise der Liebsten

Für Bautzens Centermanager Christian Polkow hat sich die Frage nach einem verkaufsoffenen Sonntag am 24. Dezember auch nicht gestellt. „Unsere Kunden können am ersten und dritten Advent in unseren 70 Geschäften einkaufen. Dazu ist das Center am Sonnabend geöffnet“, sagt er. Frei geben auch Aldi, Lidl, Kaufland und Co. ihren Mitarbeitern. So teilte die Lidl-Pressestelle in Neckarsulm mit, dass sich das Unternehmen trotz möglicher Sonderregelungen gegen eine Öffnung seiner rund 3200 Filialen entschlossen hat. „Unsere Mitarbeiter leisten tagtäglich hervorragende Arbeit. An Heiligabend sollen sie eine entspannte Zeit im Kreise ihrer Liebsten verbringen dürfen“, sagt Marin Dokozic von Lidl Deutschland.

Ruhe nach einer langen, arbeitsintensiven Woche wünscht sich auch Aldi-Nord für seine Angestellten. Der Discounter und die Unternehmensgruppe, zu der die Penny-Filialen gehören, hatte bereits Ende Oktober mitgeteilt, dass die Märkte geschlossen bleiben werden. Verschlossen bleiben auch die Türen der Einkaufsmärkte Marktkauf und Kaufland. Wie eine Kaufland-Pressesprecherin mitteilte, wolle man den Mitarbeitern nach einer verkaufsintensiven Woche den Heiligabend in Ruhe im Kreis ihrer Familien begehen lassen.

Auf frische Brötchen müssen viele am Heiligabend trotzdem nicht verzichten. Die 13 Fachgeschäfte sowie die drei Cafés der Bäckerei Fehrmann in Bautzen, Göda und Dresden sind geöffnet. „Allerdings kürzer als an den anderen Sonntagen. Die Kunden sind gewöhnt, dass sie sonntags frische Brötchen bei uns bekommen“, sagt Bäckereichef André Fehrmann. Die Fachgeschäfte seien zwischen 7 und 10 Uhr geöffnet, die Cafés von 6 bis 11 Uhr. Gut 50 Mann im Familienunternehmen stehen am Backofen und hinter der Verkaufstheke für die Kunden. Auch andere Bäckereien, die normalerweise sonntags geöffnet sind, locken am 24. Dezember mit Brötchenduft.

Drei Stunden darf geöffnet werden

Das deutsche Gesetz zum Ladenschluss erlaubt in Paragraf 15, dass bestimmte Geschäfte an Heiligabend öffnen dürfen, wenn der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt: Sie dürfen überwiegend Lebens- und Genussmittel sowie Weihnachtsbäume verkaufen. Die Bundesländer regeln die Ladenschlusszeiten selbst - basierend auf dem deutschen Ladenschlussgesetz. Der Handelsverband Sachsen ist Interessenverwalter der Einzelhändler und spürt die Nachfrage einiger Mitgliedsunternehmen, die gern am 24. Dezember öffnen wollen. „Erlaubt sind höchstens drei Stunden zwischen 7 bis 14 Uhr“, sagte Silke Martin. Die Gewerkschaft Verdi fordert indes die Verbraucher dazu auf, zu den Zeiten einzukaufen, zu denen es für die Beschäftigten human sei. Zugleich wünscht sich die Gewerkschaft, dass der Handel die Läden geschlossen lässt. Und selbst die Kurzentschlossenen sollten vielleicht schon vor dem 24. Dezember die Tanne für das Weihnachtsfest kaufen. (mit SZ/pre)

