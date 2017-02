Heiko Wersig bleibt Chef der Feuerwehr Der alte bleibt der neue Gemeindewehrleiter der Feuerwehr Bannewitz.

Wehrleiter der Feuerwehr Bannewitz Heiko Wersig wurde wiedergewählt. © Karl-Ludwig Oberthür

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bannewitz haben Heiko Wersig wiederholt zum Gemeindewehrleiter gewählt. Von 85 Wählern und den darunter 71 gültigen Stimmen gaben all diese ihr Vertrauen dem 34-jährigen Bannewitzer. Eine weitere Bewerbung für den leitenden Posten gab es nicht, sodass sich Wersig der Wiederwahl stellte. Heiko Wersig, der zudem die Hauptverwaltung in Bannewitz leitet, wird damit auch die nächsten fünf Jahre die Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde führen. Als sein Stellvertreter wurde der 39-jährige Eric Forberg gewählt, der bei der Freiwilligen Feuerwehr Possendorf aktiv ist. Ebenfalls in die stellvertretende Funktion wurde Torsten Pretzsch gewählt. Der 46-Jährige wohnt in Hänichen und gehört der dortigen Ortsfeuerwehr an. Alle Kameraden sind nach der Wahl vom Gemeinderat in ihren Posten berufen worden. (SZ/ves)

zur Startseite