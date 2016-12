Heidi ist die 501. Geburt des Jahres Die Helios Klinik in Leisnig hat einen neuen Geburtenrekord aufgestellt.

Die kleine Heidi ist die 501. Geburt in diesem Jahr in der Helios Klinik in Leisnig. Darüber freut sich die Mutter Dörte Brüggmann (li.) und natürlich auch die leitende Hebamme Nicole Lange. Heidi erblickte am 28. November das Licht der Welt. © André Braun

Die kleine Heidi ist nicht nur für ihre Eltern Dörte Brüggmann und Patrice Kötz aus Mügeln etwas ganz Besonderes, sondern auch für die Helios Klinik Leisnig. Das Mädchen ist nämlich die 501. Geburt des Jahres in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Damit wurde bereits jetzt, fünf Wochen vor Jahresende, der Geburtsrekord von 2015 eingestellt, sodass dieses Jahr eine neue Rekordanzahl an Babys in Leisnig zur Welt gekommen sein wird. „Wir gehen davon aus, dass wir letztlich bei etwa 540 Geburten landen werden“, sagt die kommissarische Chefärztin Dr. Nicole Hommel. Sie sieht darin ein Zeichen, dass die medizinische Qualität der Leisniger Geburtsklinik immer weiter bekannt wird. „Unser Motto lautet ‚sicher und individuell‘. Wir bieten eine Rundumversorgung an. Bei uns sind 24 Stunden an jedem Tag der Woche Frauenärzte, Kinderärzte, Anästhesisten, Hebammen und Krankenschwestern vor Ort“, so Dr. Hommel. Gerade die angeschlossene Kinderklinik ist von großem Vorteil, sollte doch einmal ein Kinderarzt gebraucht werden.

Heidi interessiert dies alles derzeit herzlich wenig. Sie erholt sich mit ihrer Mama von der Geburt. Da sie sich nämlich nicht gedreht hatte und die Nabelschnur zu kurz war, um natürlich auf die Welt zu kommen, haben sich die Mediziner für einen Kaiserschnitt entschieden. Für Dörte Brüggmann war das kein Problem: „Für mich stand das Wohl meiner Tochter im Mittelpunkt. Deshalb ist es nicht schlimm, dass es keine natürliche Geburt war“, sagt die 29-Jährige.

So kam es, dass Heidi am Montag, 28. November, um 13.48 Uhr das Licht der Welt erblickte, mit 2 710 Gramm Gewicht und einer Größe von 51 Zentimetern. Baby und Mama geht es sehr gut. „Wir fühlen uns sehr wohl in Leisnig und sind überglücklich. Für mich ist es toll hier, da ich gebürtig aus Colditz komme. So können die Großeltern von dort und aus Mügeln sich quasi in der Mitte treffen, um ihr erstes Enkelkind zu besuchen“, so Dörte Brüggmann.

Zu den ersten Gratulanten gehörte auch die leitende Hebamme Nicole Lange. Sie überreichte der Mama einen Strauß Blumen und 150 Euro als kleine finanzielle Starthilfe für Heidi. (DA)

