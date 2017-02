Heideweg im Ortsteil Höhe teilweise gesperrt

Auf dem Heideweg in Rathmannsdorf-Höhe wird gegenwärtig eine neue Trinkwasserleitung verlegt. Während der Arbeiten ist eine Durchfahrt an der Baustelle aufgrund der Enge nicht möglich, teilt die Gemeinde mit. Von Heideweg 27 bis Bergstraße 15 ist die Straße voll gesperrt. Bauende für diesen Abschnitt ist voraussichtlich der 31. März dieses Jahres. Die Arbeiten werden durch die Firma Bauinstandsetzung Sebnitz GmbH aus Sebnitz ausgeführt und gehören zu dem Gesamtkomplex der Beseitigung von Hochwasserschäden am Schindergraben, die dieses Jahr geplant sind. (SZ/gk)

