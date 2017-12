Heidenaus Vorsprung schrumpft

Motor Freitals Sascha Fluß (in Schwarz-Rot) erzielte den Treffer zum 6:3-Endstand gegen Heidenau (in Gelb). Foto: Andreas Weihs © Andreas Weihs

Der einst komfortable Vorsprung des Heidenauer SV in der Fußball-Kreisoberliga ist am 13. Spieltag weiter geschrumpft. Nur noch vier Punkte liegen der VfL Pirna-Copitz II sowie Motor Freital hinter dem Aufstiegsfavoriten zurück. Zwar sicherten sich die Heidenauer die inoffizielle Krone des sogenannten Herbstmeisters, aber die Tabellenkonstellation verspricht zur Saisonhalbzeit eine spannende Rückrunde.

Der HSV kassierte am Sonntag bei Motor Freital mit einem 3:6 (2:4) seine zweite Niederlage im laufenden Spieljahr. Erst vor einer Woche hatte es ein 0:1 gegen die SG Schönfeld gegeben. Trainer Andre Berger ärgerte sich über die Schlafeinlage seiner Spieler in der ersten Halbzeit: „Da funktionierte im Defensivbereich gar nichts, obwohl wir zuvor angesprochen hatten, wie Motor Freital die Angriffe gestalten wird.“ Vier Tore fielen innerhalb von acht Minuten gegen Heidenau – Nico Barnasiow (26., 34.), Paul Urban (31.) und Markus Bender (32.) nutzten die gegnerischen Fehler rigoros aus. Dabei war Heidenau durch Marcel Kahlig sogar in Führung gegangen (14.).

Noch vor der Pause gelang Robert Nietzold eine Resultatsverbesserung (40.). Nach dem Seitenwechsel brachte ein Eigentor von Philipp Leonhardt die Gäste wieder auf Tuchfühlung heran. „Wenn dann nicht diese klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters gekommen wäre, hätten wir durchaus noch etwas reißen können“, haderte Berger mit einem fehlenden Abseitspfiff in der 73. Minute. Steven Ganske traf zum 5:3 für die Freitaler. Der bereits mit Gelb vorbelastete Nietzold beschwerte sich beim Referee und sah die Ampelkarte. Sascha Fluß machte in der 81. Minute dann alles klar. Der Heidenauer Tom Riedel erlitt kurz nach seiner Einwechslung in der 78. Minute einen Knöchelbruch und wurde noch am Abend operiert. „Es war ein gebrauchter Tag“, lautete Bergers Schlusskommentar.

Eine knappe und unglückliche Niederlage musste der 1. FC Pirna mit einem 1:2 (1:1) beim SV Pesterwitz in Kauf nehmen. Auf dem tiefen, morastigen Geläuf im Freitaler Ortsteil boten die Gäste eine starke und mannschaftlich geschlossene Vorstellung, konnten sich aber letztendlich dafür nicht belohnen. Daniel Matouschek, Jonas Thon und Nick Siegemund scheiterten in der ersten Halbzeit bei verheißungsvollen Vorstößen. Auf der Gegenseite parierte Torwart Sven Effenberger zweimal hervorragend gegen Martin Grafe.

Der 26-jährige Schlussmann sprang für die verletzten Benjamin Wein und Ringo Herczeg ein und bot eine sehr gute Partie. In der 44. Minute war er allerdings machtlos, als Eric Rößlers Abwehrversuch im eigenen Tor landete. Nur Sekunden später schlug der 1. FC zurück – Thodoris Tamousis verwertete eine Flanke von Siegemund zum Einstand. Trainer Ronald Kretzschmar appellierte in der Halbzeitpause an seine Jungs, nicht nachzulassen und weiterhin so engagiert aufzutreten. Und die Pirnaer Spieler beherzigten die Ratschläge ihres Coaches und machten mit Thodoris, Chris Johne und Matouschek weiter Druck auf den Pesterwitzer Kasten. In der 64. Minute rutschte Effenberger dann aber bei einem Klärungsversuch nach einem Eckball auf dem schlierigen Untergrund aus und Grafe köpfte zum Siegtor ein. Mit dem eingewechselten Maik Ritter kam noch einmal Schwung in die Pirnaer Offensive, doch der verdiente Ausgleich wollte nicht gelingen. Pirna bleibt damit auf dem 10. Platz, Pesterwitz verteidigte Rang fünf und bleibt in Sichtweite zur Ligaspitze.

Der LSV Gorknitz musste sich dem FSV Dippoldiswalde nach einer Begegnung auf Augenhöhe am Ende mit 2:3 (1:2) beugen. Die frühe Führung durch Martin Dienelt in der fünften Minute glich der Dippoldiswalder Toregarant Dominic Luber nur vier Minuten später aus. Noch vor dem Pausentee ließ Marco Fleischer die Gastgeber erneut jubeln (40.). Zehn Minuten nach Wiederbeginn erzielte Ronny Rädisch den Ausgleich zum 2:2. Luber schaffte in der 77. Minute mit seinem zwölften Punktspieltor in dieser Saison den vollen Punktgewinn für den FSV. In der Tabelle tauschten beide Teams damit die Plätze. Dippoldiswalde ist nun mit 21 Zählern Siebter, Gorknitz rutschte mit weiterhin 18 Zählern auf den achten Rang ab.

