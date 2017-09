Heidenaus nächste Straßensperrungen Die Dohnaer Straße wird zwei Tage Einbahnstraße, die Thälmannstraße ist zwei Wochen ganz zu.

© Symbolbild: Kamprath

Es ist nicht so schlimm, wie anfangs befürchtet, sagte Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU). Doch ganz so spurlos gehen der Breitbandausbau und andere Baumaßnahmen den Straßen doch nicht vorbei. Eine Folge: nochmals zwei Tage halbseitige Sperrung der Dohnaer Straße und damit Einbahnstraße. Betroffen ist das Stück zwischen Gabelsberger- und Pirnaer Straße, das heißt es geht nur von der Dohnaer Straße in Richtung Pirnaer. In der Gegenrichtung heißt es über die Geschwister-Scholl-Straße fahren. Die Folge: Staus an der Ampel Hauptstraße. Grund sind Probleme beim Verlegen des Glasfaserkabels.

Noch komplizierter wird es auf der Ernst-Thälmann-Straße. Die wird vom 11. bis 22. September zwischen Nummer 18 (Mühlgrabendurchlass) und Röntgenstraße voll gesperrt. Man kann auf der Thälmannstraße bis Röntgenstraße fahren und muss unmittelbar vor der Sperrung nach links abbiegen, um entweder zur Einstein- oder in Richtung Ringstraße zu fahren. Die Umleitungen sind über die Ring- und die Haeckelstraße ausgeschildert. Grund für diesen Einschnitt ist die Erschließung des neuen Wohngebietes Am Mühlgraben. (SZ/sab)

