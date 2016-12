Heidenaus kalter Hotspot Freies Internet für alle: Ja, aber nicht sofort. Erst soll die breite Versorgung gesichert werden. Auch Gäste müssen warten.

Bis zum öffentlichen Hotspot ist es in Heidenau noch ein langer Weg. © dpa

Am Bahnhof warten und kostenlos im Internet surfen. In der Gaststätte sitzen – und kostenlos im Internet surfen. Im Freibad sich sonnen – und kostenlos im Internet surfen. Das gibt es schon vielerorts und nennt sich Hotspot. Die Fraktion von SPD und Heidenauer Bürgerinitiative (HBI) dachte sich, das wäre auch für Heidenaus Zentrum schön. Im Prinzip hat auch fast keiner was dagegen. Nur der Stadtverwaltung geht das zu schnell. Denn die Fraktion wollte schon bis Ende August ein Konzept, wie die Idee umzusetzen ist. Schwerpunkt ist nämlich zunächst die Versorgung auf breiter Fläche, kurz Breitband genannt. Im Januar 2017 wird das Konzept dafür im Stadtrat vorgestellt, bis Mitte Februar muss der Förderantrag gestellt werden, sagte Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) am Donnerstagabend im Stadtrat. Deshalb soll es für das Hotspot-Konzept keinen Termin geben. Die Fraktion von SPD und HBI kann damit leben.

Die Stadträte haben bereits, worauf die anderen noch warten müssen. Freien Zugang zum Internet, WLAN genannt. Und im Rathaus gibt es auch einen Gästezugang. Pro forma. Denn Gäste gibt es zwar, aber die haben keinen Zugang. Darauf verwies Günter Eckoldt (Linke). Es könnte ja schon mal ein Anfang sein. Doch die städtische EDV-Abteilung habe eine große Sorge, sagte Opitz: die Kapazität. Schon, wenn alle Stadträte zugleich auf „Runterladen“ drücken, bricht es zusammen. Also vorerst nix mit dem freien Internetzugang für Gäste.

Trotzdem ist es wichtig, „dass wir uns auf den Weg machen“, sagte Norbert Bläsner. Der Liberale Fraktionschef erinnerte sich an eine Reise 2008 nach Island. „Deutschland hinkt da in Sachen Internet zehn Jahre hinterher.“ Deshalb sollten die Erfahrungen anderer Kommunen, zum Beispiel Bad Schandau, genutzt werden. Die Linken stimmten der Absichtserklärung mehrheitlich zu, obwohl sie nach Aussagen ihres Vorsitzenden Steffen Wolf über einen eigenen Antrag nachdachten. Zwei CDU-Räte sind gegen das Konzept, ein Linker enthielt sich. (SZ/sab)

