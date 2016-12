Heidenaus grüne Welle kommt Die Real-Kreuzung wird zuerst umgerüstet. Nächstes Jahr soll der Verkehr dann auf der S 172 rollen.

Aus Rot wird bald Grün auf der S 172 durch Heidenau. © Norbert Millauer

Kraftfahrer haben schon nicht mehr daran geglaubt. Doch nun scheint die grüne Welle durch Heidenau wahr zu werden. An der Real-Kreuzung haben am Mittwoch die Arbeiten begonnen. Zu sehen ist noch nicht viel, denn bei dem Wetter sei es nicht sinnvoll, die Straße aufzureißen. Zudem wird nur zwischen 9 und 14 Uhr gearbeitet, um den Verkehr nicht zu sehr zu stören. Da es an der Kreuzung in beide Richtungen zwei Spuren gibt, sind die Behinderungen überschaubar.

In einzelne Fahrbahnabschnitte werden sogenannte Anforderungsschleifen eingebaut. Diese Detektoren reagieren dann, wenn über sie gefahren wird, und geben entsprechende Signale an die nächsten Ampeln weiter. Die Ampeln an den fünf Heidenauer Knotenpunkten entlang der S 172 werden zudem mit zusätzlichen Verkehrserfassungskameras erfasst.

Mit den Detektoren und Kameras wird der Verkehr auf der Straße registriert. Auf dieser Grundlage werden dann Ampelphasen geschaltet, Phasenübergänge geregelt und weitere Änderungen vorgenommen. Dazu wiederum gehört eine ÖPNV-Beschleunigung, also um die Vorfahrt für den öffentlichen Bus. Alles mit dem Ziel, den Verkehr auf der S 172 fließender zu gestalten, sagt das Landesamt für Straßen und Verkehr (Lasuv).

Die Arbeiten an der Real-Kreuzung sollen bis nächsten Dienstag dauern. Dann folgt, je nach Wetter, ein Knoten nach dem anderen. Das Landesamt hofft, dass dieses Jahr insgesamt drei der fünf Knoten umgerüstet werden können. Die übrigen folgen im nächsten Jahr. Die Aufträge für alle fünf Bereiche sind bereits vergeben. Die Einschränkungen sollen jeweils gering sein, bei einspurigen Bereichen wie an der Dohnaer Straße sind sie jedoch größer als bei den zweispurigen. Die Planung und das Umrüsten der fünf Ampelkreuzungen kosten rund 100 000 Euro.

Der Weg zur grünen Welle in Heidenau war zunächst langwierig und ging dann plötzlich ganz schnell: Im September kündigte das Lasuv an, noch dieses Jahr geschehe etwas. Auch für die Verzögerungen gab es eine Erklärung. Nachdem schon mit Untersuchen und Planungen begonnen worden war, fiel den Beauftragen ein, dass die Ampeln doch so ausgestattet werden sollten, dass die Busse keine langen Wartezeiten haben. Genau das wird nun umgesetzt.

Eine andere Idee, die Ampeln speziell für Sehbehinderte auszurüsten, soll ab Mitte 2017 geprüft werden. Das Landesamt entscheidet dann mit den Interessensvertretern der Blinden und Sehbehinderten, welche Verbesserungen notwendig sind. Möglich sind ein Chip, der die Lautstärke des Klicksignals reguliert, oder eine Blinden-App auf dem Handy.

zur Startseite