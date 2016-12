Heidenaus gelbes Problem Die Säcke fliegen herum, die Behälter quellen über: Die Lösung lässt auf sich warten.

Ob Sack, Tonne oder Behälter: Der Grüne Punkt-Abfall macht Ärger. © Hirschberger/dpa

Heidenau. Flug- und Landeplatz Straße: Auf der Franz-Schubert- Straße – und nicht nur dort – fliegen bei Wind die gelben Säcke durch die Gegend. Sie landen auf der Straße, dem Fußweg, auf Wiesen. Im günstigsten Fall ganz, im ungünstigen gehen sie kaputt und ihr Inhalt verteilt sich. Das ist ein Problem, mit dem sich ein Leser an die Redaktion wandte. Ein anderes sind die nach wie vor überfüllten Sammelstellen für die gelben Säcke in Mügeln. Warum bekommt man das nicht in den Griff? Die SZ sucht nach Antworten.

Warum gibt es nicht überall die gelben Tonnen?

Bereits für die derzeit geltenden Verträge hatte der Abfall-Zweckverband flächendeckend gelbe Tonnen verlangt. Aus finanziellen Gründen wurde dies vom Dualen System Deutschland abgelehnt, sagt Verbandsgeschäftsführer Raimund Otteni.

Was kann der Abfallzweckverband tun, damit es schneller geht?

Der Verband kann zwar vorschlagen, wie er sich das Sammelsystem für Verpackungen vorstellt, aber das Duale System als Verhandlungspartner kann es als „nicht erforderlich“ ablehnen, sagt Otteni. Nächstes Jahr wird neu verhandelt. Der Verband wird seine Forderung erneuern. Wie ab 2018 gesammelt wird, ist aber offen. „Eventuell ergibt sich mit dem neuen Wertstoffgesetz eine bessere Verhandlungsbasis für den Verband, um endlich die gelben Tonnen im gesamten Verbandsgebiet durchsetzen zu können“, sagt Otteni.

Nach welchen Kriterien wurden die aktuellen Standorte ausgewählt?

Die 1 100-Liter-Container stehen seit dem Jahreswechsel 2014/2015 in den Wohngebieten Heidenau-Mügeln sowie in Pirna in Copitz und Sonnenstein und der Pirnaer Innenstadt. Zudem stehen sie vereinzelt bei Gewerbebetrieben und öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäusern. In 17 der 36 Gemeinden bzw. Städte des Landkreises wird nur in den gelben Säcken gesammelt. In den restlichen 19 Kommunen werden die Verpackungen sowohl über Säcke als auch über Tonnen gesammelt. Die Standorte werden durch Dualen Systems Deutschland vorgegeben.

Wann stehen überall gelbe Tonnen?

Die derzeitigen Verträge für die Verpackungssammlung gelten noch bis Ende nächsten Jahres. Es ändert sich also frühestens 2018 etwas. Bis dahin können nur Wohnungs- bzw. Objektverwaltungen sowie Grundstückseigentümer die Tonnen beim beauftragten Entsorger, in diesem Fall der Heidenauer Firma Kühl, beantragen. Diese prüft, ob für das Objekt ein Anspruch besteht.

Warum kleinere Behälter bei stetig wachsendem Müll?

Tonne oder Sack: Das ist für die Mügelner nicht das größte Problem. Sie haben seit diesem Jahr kleinere Behälter für den Grünen-Punkt-Abfall. Und seither gibt es Ärger. Der Wechsel war laut Vertrag vorgesehen, damit alles einheitlich ist. Einheitlich ist damit jede Woche, dass schon zwei Tage nach der Leerung die Behälter voll und die Standorte vermüllt sind. Es wurden zwar nach Kritiken mehr Behälter aufgestellt, doch das habe nicht geholfen, sagen Anwohner. Die Tonne bzw. der Behälter allein löst das Problem also nicht.

