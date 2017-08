Heidenaus Firmen bringen wieder Geld ein Nach einem Minus bei den Gewerbesteuer-Einnahmen vor einem Jahr kann die Stadt jetzt mit einem kräftigen Plus rechnen.

© dpa

Die Heidenauer Wirtschaft brummt, und nun merkt das auch die Stadt in der Kasse. Voriges Jahr fehlte da rund eine halbe Million Euro Gewerbesteuer, dieses Jahr gibt es voraussichtlich ein Plus in dieser Höhe. Die Heidenauer Betriebe waren schon voriges Jahr auf Erfolgskurs. Doch da investierten sie noch kräftig, was zur Folge hatte, dass sie keine oder geringere Gewerbesteuer zahlen mussten.

Heidenau hat das zusätzliche Geld zum Teil schon wieder ausgegeben. Zum Beispiel, weil Bauvorhaben wie die Hochwasserschutzprojekte in Süd und Nord teurer worden. Trotzdem wird die Stadt, wenn es so weiter geht, am Jahresende mehr liquides Geld haben als geplant und statt eines Minus ein Plus von immerhin rund einer Million Euro haben. Wie das verwendet wird, entscheiden die Stadträte mit dem Haushalt. Auch die Rücklage reicht nach wie vor für ungeplante Ausgaben, wie beim Spielplatz an der Nuschkestraße. Der soll ab September gebaut werden und kostet mit rund 350 000 Euro etwa 50 000 Euro mehr als geplant. (SZ/sab)

Stadtrat, 31. August, 18.30 Uhr, Rathaus

zur Startseite