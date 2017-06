Heidenaus Fernsehstars Die Kinderredaktion ist selbstbewusst, lacht über Versprecher und sucht nach etwas.

Fernsehen ist eine ernste Sache: Tim, Kevin, René Plaul, Alex, Helen und Matteo bei der Vorbereitung für den Spielplatztest. © Norbert Millauer

Die Kinderredaktion von Heidenau TV wird wohl bald über Autogrammkarten nachdenken müssen. Das Grundschul-Quintett zeigt sich nämlich immer häufiger im Fernsehen. Bibliothekstest, Besuch beim Stadtfest und in der Schokoladenmanufaktur wurden schon gedreht. Jetzt ist der Spielplatztest in Arbeit. Sobald ein neuer Beitrag fertig ist, können ihn die rund 5 700 Heidenauer Primakom-Kunden und alle auf Facebook sehen. Sukzessive soll so wöchentlich eine Sendezeit von einer halben Stunde entstehen.

Natürlich nicht nur mit Filmen der Kinderredaktion. Auch die anderen Filmemacher steuern Beiträge bei, es gibt eine Reiseredaktion und eine Seniorenredaktion ist im Aufbau. Immer öfter tauchen bei Heidenauer Ereignissen jetzt die Leute vom Medienzentrum mit der Kamera auf. Insgesamt sind zwölf Leute für Heidenau TV im Einsatz. Mit fünf Akteuren vor und hinter der Kamera sind die Kinder die stärkste Gruppe. Verstärkung kann jederzeit dazu kommen. „Umso mehr, umso besser“, sagt Geschäftsführerin Friedrike Rosenthal, auch wenn das mehr Arbeit für sie bedeutet. Doch dafür ist sie seit Jahren dabei, hat unter anderem die Medien-Arbeitsgemeinschaft der Bruno-Gleißberg-Grundschule aufgebaut, die nun die Talentschmiede für das Fernsehen ist.

Helen zum Beispiel kam dort auf den Geschmack. Bei Matteo war es seine Mutter, die ihn immer filmte und ihm das Fernsehen empfiehl. Manche stehen lieber vor der Kamera, andere dahinter. Alle werden gebraucht, bis ein Film fertig ist. Nur das Schneiden ist so eine technische Sache. Das geht den Altmeistern eben besser von der Hand, und ist auch für die Kinder nicht ganz so interessant. Trotzdem sollen sie ein Gefühl dafür bekommen.

Ein Gefühl haben sie schon und genießen es – ein bisschen bekannt zu sein. Helens ehemalige Kindergärtnerin freut sich immer, wenn sie sie in einem Beitrag sieht. „Mich sehen die jetzt immer im Fernsehen“, sagt Alex selbstbewusst. Und natürlich sind alle Eltern stolz. Die vier Jungs und das Mädchen fühlen sich durchaus als kleine Stars. Helen sagt bei ihrer Reportage vom Stadtfest selbstbewusst, künftig gehe sie nur noch mit der Kamera zum Fest, weil sie so alles umsonst bekomme. Alex‘ kann über sich selbst und seinen bisher besten Versprecher lachen: „Ich bin Helen.“ Die An- und Abmoderation beim Bericht aus der Schokoladenmanufaktur musste etwa 15 Mal gedreht werden. Matteo musste beim Spielplatztest an der Elbe achtmal balancieren, bis es galant aussah. Rene Plaul, der die Kinderredaktion betreut, hat Geduld. Er lässt die Kindern Zeit, sich zu probieren, zu entwickeln, zu spüren, was man wie sagt. Helen, zum Beispiel, brauchte beim ersten Dreh in der Bibliothek noch einen Spickzettel. Inzwischen geht es ohne.

Nur ohne Namen geht es auf Dauer nicht. Deshalb suchen die Kinder für ihre Redaktion jetzt einen Namen. Dafür haben sie sich andere Sendungen angeschaut und wissen schon, wie der Name nicht sein soll: nicht Englisch, nicht zu lang. Wird gar nicht so einfach, merken sie. Hei-TV vielleicht. Nur das könnte eben auch die Reise- oder Seniorenredaktion sein.

Ferienprojekte: „Abgedreht 2“ für Jugendliche, 26. Juni bis 1. Juli; „Moviekids“ für Neun- bis 13-Jährige, 10. bis 15. Juli; „... und action“ für 14- bis 18-Jährige, 14. bis 29. Juli, Kontakt: info@mz-heidenau.de, Kosten: jeweils 30 Euro

