Heidenauer Tafel zieht um Noch ist das neue Domizil nicht klar. Trotzdem will die Leiterin Schluss mit den Gerüchten machen.

Die Tafel in Heidenau verteilt Lebensmittel an Bedürftige. Bald an einem neuen Standort. © Symbolbild/dpa

Die Heidenauer Tafel hat es nicht leicht. Erst wird das Auto der Einrichtung gestohlen, dann wird sie fast totgeredet. Nun fühlte sich sogar die Leiterin des sozialen Angebotes in Heidenau gemüßigt, einen Aushang zu machen. In dem steht klipp und klar: Wir werden bis zum 31. Juli umziehen. Das ist schon länger so geplant, da der Eigentümer gekündigt hatte.

Nur ist die Suche nach einem geeigneten Objekt doch schwerer als gedacht. Daraus wurden wilde Gerüchte und Spekulationen. Sie gipfelten darin, dass Stadt und Bürgermeister gar kein Interesse mehr an dem Angebot in der Stadt hätten und die Tafel im Stich ließen. Nun wird in dem Aushang ausdrücklich auf die gute Zusammenarbeit und Unterstützung verwiesen. Die Stadt ist übrigens auch nicht Vermieter des Hauses an der Güterbahnhofstraße und hat damit dem Tafel-Verein auch nicht gekündigt. Leiterin Steffi Kober hat derzeit mit den Folgen des Diebstahls und der Suche genug Probleme, sodass die Diskussionen nur schaden. Sie bittet deshalb, dass wieder Ruhe in der Thematik einkehren möge.

Die Tafel zog vom Bahnhof Süd Ende 2013 auf die Güterbahnhofstraße, vorher hatte sie ihre Ausgabestelle auf der Haeckelstraße. (SZ)

